Серпень, 24 в 11:39

Згідно з чинним законодавством України, вдова може отримувати пенсію свого законного чоловіка.

Такий вид пенсії, згідно із Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, називають пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Хто може отримувати пенсію померлого чоловіка та що для цього потрібно – дізнавалися Факти ICTV.

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За яких умов вдова може отримати пенсію чоловіка

Згідно зі статтею 36 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, вдова дійсно може отримати пенсію свого законного чоловіка.

Проте така пенсія призначається лише непрацездатним членам сім’ї померлого, які були на його утриманні.

Таким чином, для нарахування пенсії померлого чоловіка необхідно, щоб вдова померлого:

була непрацездатною (у випадку, якщо дружина є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку. Або у випадку, якщо дружина померлого годувальника не працює і займається доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення ними 8 років);

(у випадку, якщо дружина є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку. Або у випадку, якщо дружина померлого годувальника не працює і займається доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення ними 8 років); була на утриманні померлого – воно може бути як повним, так і частковим.

– Слід зауважити, що утримання могло бути і не повним. Достатньою умовою є той факт, що чоловік (дружина) отримував/отримувала від померлого годувальника допомогу, яка була для нього/неї постійним і основним джерелом коштів для існування, – зазначають у юридичній компанії Зільвер.

Проте дружині потрібно довести, що вона була на утриманні свого померлого чоловіка.

Підтвердженням може бути довідка з ЖЕКу або сільської ради.

Якщо ці установи відмовляються видавати довідку, то факт перебування на утриманні можна встановити в судовому порядку.

Як отримати пенсію померлого чоловіка

Для цього дружина померлого повинна звернутися в суд та написати відповідну заяву.

Крім того, потрібно обов’язково додати документи:

копію свідоцтва про смерть годувальника;

копію свідоцтва про шлюб;

докази, які підтверджують факт перебування заявника на утриманні померлої особи (документи, акти, листи ділового і особистого характеру, довідку про доходи тощо);

квитанції та інші документи, які свідчать про отримання вдовою грошей або іншої допомоги від годувальника, або квитанції, які підтверджують витрати дружини;

довідку з ЖЕКу або сільської ради про те, що вдова зверталася до них для отримання документів, які підтверджують факт її утримання чоловіком.

Після отримання довідки в ЖЕКу або судового рішення необхідно подати відповідну заяву в органи Пенсійного фонду України.

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