Серпень, 24 в 9:43

З початком повномасштабної війни в Україні була запроваджена комендантська година.

Вона передбачає заборону перебування на вулиці чи в інших громадських місцях без спеціальних перепусток в певні години доби.

Винятком може слугувати лише повітряна тривога, саме тоді українці можуть пересуватися вулицею, коли прямують до укриття.

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Чи передбачена відповідальність за порушення комендантської години – читайте в нашому матеріалі.

Порушення комендантської години

Наразі законодавством України не передбачено жодної відповідальності за це. Проте юрист Ростислав Кравець зазначає, що усе може змінитися.

– Наразі у Раді зареєстрували законопроєкт, який запроваджує штрафи для порушників комендантської години під час воєнного стану. Відповідно, якщо закон ухвалять, усіх порушників каратимуть штрафами, – каже юрист.

На сайті українського парламенту зазначається, що автори проєкту пропонують ввести до Кодексу про адмінпорушення нову статтю, яка й передбачатиме штрафи.

Якщо порушника зловлять уперше, він отримає попередження або штраф від 510 до 850 грн.

У разі повторного порушення протягом року сума штрафу зросте – від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн.

Наразі законопроєкт надано на ознайомлення. Після цього його мають винести на голосування під час засідання Верховної Ради.

Проте не варто забувати, що зараз комендантський патруль має право: