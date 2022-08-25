Серпень, 25 в 18:49

Російські окупанти впродовж доби намагалися йти у наступ на декількох напрямках, проте наші воїни зупиняли просування ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, ворог намагався наступати біля Петрівки, проте зазнав втрат та відійшов. Проте окупанти не полишають спроб вести розвідку за допомогою БПЛА.

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На Слов’янському напрямку противник вів обстріли з танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного.

ЗСУ відбили спробу наступу підрозділів ворога неподалік Долини та Дмитрівки.

На Краматорському напрямку загарбники обстрілювали райони населених пунктів Спірне, Званівка, Сіверськ та Пришиб. Ворог здійснив спробу покращення тактичного положення біля Старого Каравану, проте успіху не мав та відійшов.

Також ворог намагався просунутися біля Кодеми та Бахмутського, але зазнав втрат і відступив.

Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ в районі населеного пункту Первомайське, отримав жорстку відсіч та відійшов.

Також окупанти намагалися провести розвідку боєм поблизу Благодатного, проте зазнали втрат та відійшли.

– Спроба наступу противника у районі Таврійського під вогнем наших воїнів захлинулася, і окупанти відступили, – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Вночі 25 серпня під Мелітополем сили спротиву підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму.