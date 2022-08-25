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Факти / Україна / Суспільство

У Мелітополі навряд чи буде опалення, можлива нова хвиля евакуації – Федоров

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Іван Федоров

Цієї зими Мелітополь, ймовірно, залишиться без газу, а отже – і без опалення, заявив на брифінгу мер окупованого міста Іван Федоров.

За його словами, окупанти зараз розповідають, що нібито протягнуть новий газопровід від Бердянська до Мелітополя, але це точно неможливо.

– Тому газу у Мелітополі не буде, опалення не ввімкнеться, якщо ми не встигнемо деокупувати ці території. Ми очікуємо на нову хвилю евакуації через те, що не буде опалювального сезону, – зазначив Федоров.

Він повідомив, що у місті більше місяця немає газу, тож початок опалювального сезону буде під великим питанням.

Зараз дивляться

– Сам природний газ зник після бойових дій під Оріховим, коли було перебито наш магістральний газопровід. Саме з цієї причини відключено газ в окупованій частині Запорізької області, – уточнив мер.

Відповідно, для відновлення газопостачання необхідно відремонтувати газопровід, але поки що це неможливо через бойові дії.

Фото: Іван Федоров

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