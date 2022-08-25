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Факти / Україна / Суспільство

Українським дітям за кордоном рекомендують долучатися до онлайн-уроків з 3 предметів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
школярка за кордоном
Фото: Depositphotos

Міністерство освіти рекомендує українським дітям, які навчатимуться в іноземних школах, долучатися до онлайн-уроків з трьох предметів.

Про це під час інформаційного телемарафону Єдині новини повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

— Ми, безумовно, зарахуємо загальні дисципліни, які вони будуть вивчати в європейських школах. Єдине, що я буду просити, щоб діти підключалися до онлайн-уроків з таких важливих курсів, як Українська мова, Українська література та Історія України, – сказав заступник міністра.

Вітренко додав, що такі предмети за кордоном не викладаються, а діти мають їх знати.

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— Це наша національна ідентичність, і ми рекомендуємо, щоб вони обов’язково підключалися онлайн до своїх шкіл саме на ці уроки, – підкреслив він.

За словами Андрія Вітренка, наразі половина українських шкіл мають укриття, які необхідні для проведення навчання в очному форматі.

Він зазначив, що ця цифра постійно зростає, адже моніторинг відбувається кожну п’ятницю, щоб мати інформацію щодо того чи іншого регіону.

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