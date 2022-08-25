Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Укриття мають майже 60%: Шкарлет назвав результати перевірки шкіл перед 1 вересня

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
канікули школа
Фото: Depositphotos

Комісії, які займаються оглядом укриттів у школах, дитячих садочках та інших закладах освіти, вже перевірили понад 23,5 тис. обєктів. Це становить майже 93% від загальної кількості.

За результатами перевірок, 51% закладів освіти готові до навчання в очній формі. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За його словами, найвищі показники готовності до освітнього процесу у традиційному форматі наразі в Києві Львівській та Чернівецькій областях.

Зараз дивляться

Міністр додав, що спецкомісії обстежили 96% шкіл, з яких 59% мають захисні споруди. Щотижня показник готовності закладів до безпечного навчання зростає.

До слова, на початку серпня Офіс освітнього омбудсмена оприлюднив перші результати опитування, згідно з яким більшість батьків проти очного навчання дітей в школах.

В умовах повномасштабної війни українські школи розпочнуть навчання офлайн з 1 вересня лише, якщо вони підготували належним чином облаштоване укриття, де зможуть перебувати діти та вчителі під час повітряних тривог.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка