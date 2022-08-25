Серпень, 25 в 16:18

Військові квитки видають районні (міські) військові комісаріати під час призову на військову службу, зарахування до військового навчального закладу, звільнення у запас або зняття з військового обліку за станом здоров’я.

У військовому білеті зазначається особисті дані військовозобов’язаного, присутня інформація про його освіту, військове звання, проходження служби та його військово-облікову спеціальність.

Де у військовому квитку шукати свою військову спеціальність – дивіться в нашому матеріалі.

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Військово-облікова спеціальність – де подивитись

Аби дізнатися свою військову професію потрібно мати військовий квиток, приписне або тимчасовий квиток.

Знайти її дуже просто. Розміщена вона на одній зі сторінок документу.

Наприклад, у військових квитках осіб рядового, сержантського та старшинського складу свою професію можна знайти на сторінці 10-12.

Саме там є табличка про присвоєння військового звання та клас за спеціальністю.

У військового квитку офіцера запасу ця інформація розміщена на 4 сторінці. У п’ятому пункті військово-облікова спеціальність ви знайдете свою військову професію та її код.

Переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад

Фото: Нацгвардія