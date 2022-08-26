Серпень, 26 в 12:55

Осінь 2022 в Україні очікується теплішою, ніж зазвичай, що пов’язано з прискоренням темпів глобального потепління в останнє десятиліття, прогнозує кліматолог, співробітниця Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Світлана Бойченко.

За її словами, вересень та листопад будуть достатньо теплими, хоча не обійдеться без температурних гойдалок, а погода у жовтні – характерною для цього місяця.

– Цього року на фоні характерних температурних тенденцій очікується підвищення кількості опадів восени, а особливо – у листопаді, – каже кліматолог.

Бойченко наголосила, що у вересні можливе чергування сухих і вологих періодів.

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За даними ресурсу Wisemeteo, осінь 2022 у Києві буде доволі прохолодною і сонячною, а дощів буде більше, ніж торік.

Середня температура повітря у столиці прогнозується на рівні +9 градусів.

Водночас буде 35 днів з температурою вище +11 і 44 – нижче +9.