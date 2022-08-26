Серпень, 26 в 17:59

Віцепрем’єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про підготовку до обов’язкової евакуації з низки регіонів.

Про це очільниця міністерства повідомила під час ефіру національного телемарафону.

Наразі обов’язкова евакуація оголошена лише на Донеччині.

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Тепер обов’язкову евакуацію планують оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

– Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина. Я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов’язкової евакуації. Ми до неї також готуємось, – розповіла віцепрем’єр.

За словами Ірини Верещук, під час обов’язкової евакуації держава безкоштовно забезпечує транспортування, проживання, харчування та медичні послуги. Вона запевнила, що людей забезпечать усім необхідним, “щоб пережити зиму”.

Крім того, мешканці регіонів, де проводитимуть евакуацію, отримають фінансову допомогу.

– Якщо це обов’язкова евакуація, 2 200 грн на кожну особу відразу після прибуття потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також 2 тис. грн на кожну дорослу особу, 3 тис. грн на кожну дитину або людину з інвалідністю, – наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 184-й день.