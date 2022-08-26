Серпень, 26 в 13:34

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти вже фактично підготували філармонію для проведення судилища над азовцями.

Про це він сказав в ефірі Фактів ICTV у п’ятницю, 26 серпня.

– Учора довкола філармонії прибрали останні ліси, ремонт зовнішньої частини, фактично – будівля готова. Вже четверту добу на сьогодні весь квартал, де знаходиться філармонія, закрито. Заборонено проїзд-прохід. Охороняється російськими військовими. Тобто ми бачимо, що все загалом готове, питання лише у часі та намірах, – стверджує Андрющенко.

Він припустив, що умовно судилище можна провести того ж дня, коли воно буде анонсовано, що ускладнює з’ясування точної дати.

Зараз дивляться

– Вона не озвучується навіть усередині. Ситуація схожа на ту, що й із псевдореферендумом. Враження таке, що рішення майже прийняте, але поки що вони його переносять залежно від інших факторів. Ми спостерігаємо і сподіваємося, що справа до цього злочину РФ все ж таки не дійде, – сказав радник.

Андрющенко висловив упевненість, що широкий розголос того, що відбувається, має вплинути на судилище, адже Росія все робить з огляду на міжнародну арену. Йдеться, за його словами, не лише про наших партнерів, таких як Британія, США, більша частина країн Європи, а й про Туреччину, Іран, Індію. Таким чином, РФ змушена зважати на міжнародну обстановку, хай як вони це заперечують.

– Ми щиро сподіваємось, що розголос вплине та скасує ці наміри щодо проведення судилища. А по-друге, не можна заплющувати очі на концентраційні табори, які можна називати фільтраційними. Вона може допомогти не лише нашим героїчним захисникам, які перебувають у полоні у тій самій Оленівці, а й тисячам маріупольців, які перебувають у фільтраційних таборах, – повідомив радник.

За даними Петра Андрющенка, фільтрацію не пройшли щонайменше 10 тис. маріупольців. Вони перебувають у таборах по Донецькій області – це Безіменне, Оленівка, Донецьк, Макіївка.

Фото: полк Азов