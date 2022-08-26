Серпень, 26 в 9:07

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України спростував основні фейки про підвищення комунальних тарифів.

Так, вони зазначили, що інформація про підвищення восени тарифів на тепло для населення не відповідає дійсності.

– Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2479-IX від 29.07.2022 року, яким передбачено встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення, – кажуть в ЦПД.

Крім того, фейком є чутки, буцімто встановлений мораторій діє лише до кінця року, а потім громадяни змушені будуть “заплатити за всі місяці”.

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Експерти стверджують, що законом запроваджений мораторій протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинений або скасований, і забороняється підвищення тарифів для населення.

Також черговим фейком є й інформація, що мораторій не поширюється на платежі за постачання газу.

– Окрім заборони на підвищення тарифів за послуги на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, мораторій діє також на послуги з розподілу природного газу, – додали в ЦПД.

Нагадаємо, що у липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7427 про встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.