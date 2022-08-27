Серпень, 27 в 14:52

Житель міста Суми, 85-річний Микола Іванович, продав нерухомість і передав $35 тис. (близько 1,4 млн грн) на допомогу Збройним силам України.

Про це повідомив Громадський фонд Суми, якому чоловік передав кошти, аби їм знайшли гідне призначення.

– Другий день наша команда намагається прийняти цей факт. Мабуть, такі речі й не потребують зайвих коментарів, – наголошують у фонді.

Кошти витратять на окрему цільову закупівлю для ЗСУ. Наразі фонд веде консультації з військовими, аби з’ясувати їхні актуальні потреби.

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Зазначимо, що Микола Іванович усе життя прожив у Сумах, 46 років пропрацював на заводі імені Фрунзе.

Цього літа він втратив дружину, а до цього – рідного сина. Чоловік вирішив продати квартиру і дачну ділянку, щоб допомогти українським захисникам під час війни з РФ і зробити свій внесок у перемогу України.

Отримавши кошти від продажу нерухомості, він попросив племінницю знайти волонтерських фонд, який збирає кошти на потреби Збройних сил.

За словами Миколи Івановича, йому ці кошти не потрібні, оскільки пенсії на прожиття цілком вистачає.