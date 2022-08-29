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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти обіцяють батькам по 10 тис. рублів за навчання дітей за російськими програмами

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Окупанти обіцяють батькам по 10 тис. рублів за навчання дітей за російськими програмами
Фото: Pixabay

У Херсонській області російські окупанти обіцяють батькам, які погодилися віддати своїх дітей до шкіл, які тимчасово перебувають під контролем влади РФ, виплатити по 10 тис. рублів.

За даними Херсонської ОВА, подекуди загарбники погрожують українським батькам штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей на навчання за російськими програмами.

У повідомленні йдеться, що у всіх школах на території тимчасово окупованої Херсонщини росіяни планують поставити воєнізовану охорону.

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За останньою інформацією, ситуація на Херсонщині залишається критичною, оскільки тривають активні бойові дії. Росіяни пошкодили або зруйнували у регіоні понад 2,6 тис. цивільних об’єктів, серед яких медичні заклади, дитячі садки, школи, адміністративні будівлі та інші.

Найскладніша ситуація залишається у Каховському та Бериславському районах. Через постійні бойові дії багато сіл перебувають на межі знищення, у деяких з них не має води та світла понад шість місяців.

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Джерело: Херсонська ОВА

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