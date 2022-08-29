Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Зеленський удостоїв держнагород Богуцького, Усика, Притулу, Верещук і Хливнюка

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський удостоїв держнагород Богуцького, Усика, Притулу, Верещук і Хливнюка
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський удостоїв державних нагород деяких українських спортсменів, чиновників, митців, працівників ЗМІ, волонтерів, громадських діячів, викладачів та співробітників підприємств, які працювали в районах бойових дій або постраждали внаслідок них.

Текст указу Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Незалежності України №593/2022 був опублікований на сайті президента 23 серпня.

Кого народили

  • директора-президента Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ICTV) Олександра Богуцького – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня;
  • військового кореспондента товариства Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV) Олега Корнієнка – орденом За мужність III ступеня;
  • власного кореспондента програми Факти товариства Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV) Тетяну Доцяк – орденом княгині Ольги III ступеня;
  • чемпіона світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика – орденом За заслуги I ступеня;
  • волонтера, засновника благодійного фонду Сергія Притулу – орденом За заслуги II ступеня;
  • міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук – орденом За заслуги III ступеня;
  • артиста та співака Андрія Данилко – орденом За заслуги III ступеня;
  • актора Євгена Кошового – орденом За заслуги III ступеня;
  • міністра інфраструктури України Олександра Кубракова – орденом За заслуги III ступеня;
  • міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка – орденом За заслуги III ступеня;
  • міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського – орденом За заслуги III ступеня;
  • міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова – орденом За заслуги III ступеня.
  • очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка – орденом Богдана Хмельницького III ступеня;
  • вокаліста українського гурту Танок на майдані Конґо Олега Михайлюту – орденом За мужність III ступеня;
  • вокаліста гурту Бумбокс Андрія Хливнюка – орденом За мужність III ступеня;
  • главу благодійного фонду Повернись живим Тараса Чмута – медаллю Захисник Вітчизни.

Нагородами відзначені й інші особи. Зокрема, 12 людей удостоєні ордену За заслуги III ступеня посмертно.

Зараз дивляться

Згідно з указом, всі вони нагороджені за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави.

Джерело: Офіс президента
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка