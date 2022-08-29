Зеленський удостоїв держнагород Богуцького, Усика, Притулу, Верещук і Хливнюка

Серпень, 28 в 23:28

Президент України Володимир Зеленський удостоїв державних нагород деяких українських спортсменів, чиновників, митців, працівників ЗМІ, волонтерів, громадських діячів, викладачів та співробітників підприємств, які працювали в районах бойових дій або постраждали внаслідок них.

Текст указу Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Незалежності України №593/2022 був опублікований на сайті президента 23 серпня.

Кого народили

директора-президента Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ICTV) Олександра Богуцького – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня;

військового кореспондента товариства Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV) Олега Корнієнка – орденом За мужність III ступеня;

власного кореспондента програми Факти товариства Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV) Тетяну Доцяк – орденом княгині Ольги III ступеня;

чемпіона світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика – орденом За заслуги I ступеня;

волонтера, засновника благодійного фонду Сергія Притулу – орденом За заслуги II ступеня;

міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук – орденом За заслуги III ступеня;

артиста та співака Андрія Данилко – орденом За заслуги III ступеня;

актора Євгена Кошового – орденом За заслуги III ступеня;

міністра інфраструктури України Олександра Кубракова – орденом За заслуги III ступеня;

міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка – орденом За заслуги III ступеня;

міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського – орденом За заслуги III ступеня;

міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова – орденом За заслуги III ступеня.

очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка – орденом Богдана Хмельницького III ступеня;

вокаліста українського гурту Танок на майдані Конґо Олега Михайлюту – орденом За мужність III ступеня;

вокаліста гурту Бумбокс Андрія Хливнюка – орденом За мужність III ступеня;

главу благодійного фонду Повернись живим Тараса Чмута – медаллю Захисник Вітчизни.

Нагородами відзначені й інші особи. Зокрема, 12 людей удостоєні ордену За заслуги III ступеня посмертно.

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Згідно з указом, всі вони нагороджені за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави.