Зеленський удостоїв держнагород Богуцького, Усика, Притулу, Верещук і Хливнюка
Президент України Володимир Зеленський удостоїв державних нагород деяких українських спортсменів, чиновників, митців, працівників ЗМІ, волонтерів, громадських діячів, викладачів та співробітників підприємств, які працювали в районах бойових дій або постраждали внаслідок них.
Текст указу Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Незалежності України №593/2022 був опублікований на сайті президента 23 серпня.
Кого народили
- директора-президента Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ICTV) Олександра Богуцького – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня;
- військового кореспондента товариства Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV) Олега Корнієнка – орденом За мужність III ступеня;
- власного кореспондента програми Факти товариства Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV) Тетяну Доцяк – орденом княгині Ольги III ступеня;
- чемпіона світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика – орденом За заслуги I ступеня;
- волонтера, засновника благодійного фонду Сергія Притулу – орденом За заслуги II ступеня;
- міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук – орденом За заслуги III ступеня;
- артиста та співака Андрія Данилко – орденом За заслуги III ступеня;
- актора Євгена Кошового – орденом За заслуги III ступеня;
- міністра інфраструктури України Олександра Кубракова – орденом За заслуги III ступеня;
- міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка – орденом За заслуги III ступеня;
- міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського – орденом За заслуги III ступеня;
- міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова – орденом За заслуги III ступеня.
- очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка – орденом Богдана Хмельницького III ступеня;
- вокаліста українського гурту Танок на майдані Конґо Олега Михайлюту – орденом За мужність III ступеня;
- вокаліста гурту Бумбокс Андрія Хливнюка – орденом За мужність III ступеня;
- главу благодійного фонду Повернись живим Тараса Чмута – медаллю Захисник Вітчизни.
Нагородами відзначені й інші особи. Зокрема, 12 людей удостоєні ордену За заслуги III ступеня посмертно.
Згідно з указом, всі вони нагороджені за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави.