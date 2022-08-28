Серпень, 28 в 18:50

Підрозділи окупаційних військ не полишають спроб просуватися по усьому фронту, проте все без успіху.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російська армія продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

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На Харківському напрямку противник намагався наступати неподалік Світличного, проте ЗСУ завадили цій спробі. Окупанти відступили.

На Слов’янському напрямку російські підрозділи штурмом намагалися просунутися в районі Богородичного, але зазнавши втрат, відійшли.

На Бахмутському напрямку Збройні сили України відбили наступ ворога біля Веселої Долини.

На Авдіївському напрямку загарбники спробували наступати у районі Первомайського, але зазнали втрат та відійшли.

На Новопавлівському напрямку противник також намагався покращити своє тактичне положення неподалік Павлівки, але успіху не мав.

Також у Генштабі наголосили, що на деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

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