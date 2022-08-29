Серпень, 29 в 18:00

В Офісі президента України підготували довідку щодо виплат громадянам, які постраждали чи втратили рідних під час розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Як поінформували в пресслужбі ОПУ, документ вдалося напрацювати за підтримки проєкту Ради Європи Подальший розвиток соціальних прав людини в Україні.

Довідка містить детальну інформацію щодо виплат і гарантій для українців, котрі постраждали під час виконання службових, трудових, професійних обов’язків, а також для членів їхніх сімей.

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У документі визначено такі категорії постраждалих:

військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, поліцейські, які беруть участь у бойових діях під час воєнного стану;

працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС);

особи, які постраждали в період АТО, ООС, воєнного стану;

діти, які постраждали внаслідок воєнних дій;

працівники (зокрема, йдеться про виплати потерпілим на виробництві);

медики;

журналісти;

волонтери;

службовці;

цивільні особи (не працівники і не службовці).

– У довідці міститься інформація для різних категорій потерпілих через війну: від військовослужбовців, службовців, які зазнали травм, поранення на передовій, та їхніх родин, до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань, – зазначили в ОПУ.

Для кожної категорії громадян наведені види та суми виплат винагороди чи грошової допомоги. Є інформація, куди потрібно звертатися для отримання виплат, а також перелік необхідних документів для цього.

Є й посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких українці можуть отримувати той чи інший вид допомоги.

В Офісі президента запевнили, що інформація буде постійно оновлюватися після внесення змін до законодавства України.