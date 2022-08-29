Серпень, 29 в 18:50

В Полтавській області з 1 вересня збільшили тривалість комендантської години.

Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація. Так, з четверга, 1 вересня, вона починатиметься з 22:00 й триватиме до 05:00.

Рада оборони області ухвалила відповідне рішення після чергових консультацій із правоохоронцями й військовими.

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– Тривалість комендантської години розглянули за ініціативою правоохоронних органів, які звернули увагу на збільшення кількості правопорушень у вечірній час. Для забезпечення безпеки населення час початку комендантської години в області перенесли на годину раніше, – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що комендантську годину у Полтавській області запровадили від початку повномасштабного вторгнення Росії на території України – з 24 лютого.

А востаннє тривалість комендантської години на Полтавщині змінювали 28 липня. Вона діяла з 23:00 до 5:00.