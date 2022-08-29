Обов’язкова евакуація на Харківщині: кого може стосуватися та які є підстави

Серпень, 29 в 17:53

У разі обов’язкової евакуації з Харківської області ухвалене рішення першочергово стосуватиметься мешканців Харківського та Чугуївського районів. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Ми працюємо за плановим режимом. Це не лише Золочівський, а й Старий Дергачівський район (нині Харківський). Наразі це Чугуївський район.

За його словами, обов’язковій евакуації підлягатимуть понад 350 тис. мирних жителів. Йдеться про всі лінії прифронтових сіл на території Харківської області.

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– Якщо буде примусова евакуація або просто евакуація за необхідності, то це приблизно 350 тис. людей, зокрема, Золочівська громада.

Глава Харківської ОВА пояснив, які є підстави для евакуації: ризик потрапляння населеного пункту в оточення чи окупацію, проведення бойових дій, можливе ураження критичної інфраструктури взимку під час низьких температур, неможливість постачання теплоносія до домівок.