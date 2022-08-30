Серпень, 30 в 13:30

Погода у вересні 2022 в Україні буде порівняно теплою – максимальна температура вдень сягатиме від +18°C до +23°C. Проте ближче до середини осені, жовтень ставатиме дедалі холоднішим.

– Вересень розпочнеться в Україні свіжою погодою, вдень похолоднішає до +18°C, +23°C. На півдні та сході до +23°C, +27°C. А вночі ймовірно навіть +8°C, +12°C. Можна починати шукати в шафі легкі ковдри та довші піжами, – вважає синоптик Наталка Діденко.

У четвер, 1 вересня, очікуються дощі у західних областях України, а в інших регіонах буде сонячно. Температура повітря подекуди сягатиме від +18°C до +27°C.

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У п’ятницю, 2 вересня, буде сонячно цілий день, погода залишатиметься без опадів. Температура триматиметься на рівні від +19°C до +24°C.

У суботу, 3 вересня, періодично крапатиме дощ на всій території України, будуть незначні опади. В цей день стане холодніше, стовпчики термометрів сягатимуть від +17°C до +23°C.

У неділю, 4 вересня, буде хмарний день, проте обійдеться без дощів. Максимальна температура вдень сягатиме +22°C, але надвечір зменшиться до +13°C.

У понеділок, 5 вересня, розпочнеться злива майже на всій території України, але погода залишатиметься теплою. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні від +13°C до +19°C.