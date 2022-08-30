Серпень, 30 в 11:45

З 1 вересня 2022 року в Україні почне діяти послуга єВідрядження на порталі Дія. Завдяки їй українські чоловіки-підприємці зможуть виїжджати за кордон на сім днів у робочі відрядження.

Щоб виїхати, чоловіки повинні виконати певні умови та мати статус ФОПа або юрособи. Проте з найголовніших умов – внесення застави у розмірі 200 тис. грн.

Що буде, якщо чоловік виїде у відрядження та не повернеться через сім днів – дізнавалися Факти ICTV.

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Чоловік не повернувся в Україну через сім днів – що передбачено

Умови єВідрядження доволі прості – потрібно зібрати необхідні документи та звітності, заплатити заставу та подати заяву на виїзд за кордон.

Виїхати можна не більше ніж на сім днів.

Міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, попередньо підприємець вноситиме 200 тис. грн застави на власний ескроу-рахунок в Ощадбанку.

Ці гроші йому повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

Якщо ж чоловік все ж виїхав, проте не повернувся, 200 тис. грн підприємцю вже не повернуть.

– В разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі будуть скасовані, – зазначила Свириденко.

Про кримінальну відповідальність за неповернення наразі не йдеться.

– А стосовно загалом виїзду за кордон, чи то відрядження, чи то не відрядження, то в Україні відповідальність за неповернення не передбачена. Крім того, жодним законом України не передбачено заборону на виїзд, – каже юрист Ростислав Кравець.

Юрист додає, що й заборонити повернутися в Україну, тобто не пустити чоловіка назад, не мають права.

– Крім того, єВідрядження не передбачає жодних форс-мажорних обставин. Адже за кордоном людина може захворіти, потрапити у лікарню та фізично не зможе повернутися через сім днів, – додає юрист.

Таким чином, жодної кримінальної чи іншої відповідальності за неповернення через сім днів після виїзду не передбачено.