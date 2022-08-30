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Факти / Україна / Суспільство

З відомими українцями: перший урок нового навчального року покажуть в ефірі телемарафону

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
З відомими українцями: перший урок нового навчального року покажуть в ефірі телемарафону
Фото: Depositphotos

Перший урок нового навчального року транслюватимуть у прямому ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Його покажуть 1 вересня 2022 року о 9.00. Всеукраїнський урок Повертаюся до навчання присвячений початку нового навчального року.

У ньому візьмуть участь відомі українці, серед яких співачка Тіна Кароль, відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, лідер гурту Антитіла Тарас Тополя, телеведучий Олександр Педан та міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

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Організаторами першого уроку нового навчального року виступили Міністерство освіти і науки, Інститут модернізації змісту освіти і Асоціація інноваційної та цифрової освіти у партнерстві з Гете-Інститутом ФРН.

Навчання у школах України з 1 вересня 2022 року відбуватиметься відповідно до реалій воєнного стану.

Головною умовою для того, щоб школярі повернулися за парти, є наявність належним чином облаштованого укриття, де зможуть перебувати діти та вчителі під час повітряних тривог.

Як дізнатися, чи є в школі укриття, і чи можна обрати формат навчання – читайте у нашому матеріалі.

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