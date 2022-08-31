Серпень, 31 в 13:48

У Мінсоцполітики повідомили, що у рамках меморандуму з Міжнародною організацією Red Rose CPS було передано перший список заяв на виплату грошової допомоги.

Ці заяви були подані через соціальну платформу єДопомога.

Яку допомогу надає Red Rose CPS та як її отримати – дізнавалися Факти ICTV.

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Про допомогу та проєкт Red Rose CPS

Мінсоцполітики разом з організацією Red Rose CPS реалізують пілотний проєкт стосовно фінансової підтримки вразливих категорій ВПО.

На пілотній стадії допомогу нададуть орієнтовно 40 тис. осіб, а саме:

внутрішньо переміщеним особам;

пенсіонерам;

та/або особам з інвалідністю.

Розмір допомоги – 2 тис. грн на кожного члена сім’ї. Термін надання допомоги – щомісячно протягом трьох місяців з потенційним продовженням.

Виплати здійснюватимуть через Money Gram уповноважені банки, яких визначить сама організація.

– У рамках проєкту передано 40 тис. заяв стосовно 48 270 людей. Усі заяви успішно пройшли верифікацію, а зазначені категорії підтверджені, – повідомила міністр соціальної політики України.

Як отримати допомогу

Щоб отримати грошові виплати від Red Rose CPS, необхідно заповнити відповідну заявку на порталі єДопомога у розділі Міжнародна допомога.

Після подання заявки, Мінсоцполітики проводить верифікацію ваших даних, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про вас.

Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат приймається Red Rose CPS.

Варто зазначити, що пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї.

Після надсилання заявки ви зможете перевірити її статус.