Майже дві третини батьків проти очного навчання дітей у школі – опитування
Перед 1 вересня 59% українців, які мають дітей 6-17 років, заявили, що готові відправити свою дитину лише на дистанційне навчання, свідчать результати опитування, проведеного компанією Gradus Research.
Водночас 26% батьків хочуть, щоб їхні діти навчалися за партами.
За даними опитування, тільки 4% мешканців Сходу країни та 2% зовнішніх мігрантів не збираються віддавати дітей до української школи, обираючи навчання за кордоном.
Цілком прогнозовано жителі західних регіонів частіше за інших готові віддавати своїх дітей на очне навчання (37% проти 26%), а жителі північних облстей частіше обирають дистанційку (77% проти 59%).
Батьки, які обрали очне навчання, серед основних причин називають потребу в живому спілкуванні з однолітками (72%) і вчителями (70%), а ще – низьку якість дистанційної освіти (59%).
Ті, хто обрав дистанційну форму навчання, найчастіше називають відсутність облаштованих укриттів (59%), хвилювання за дитину (48%) та невпевненість у готовності вчителів до можливих кризових ситуацій (26%).
До речі, більшість батьків, які зараз не готові відправити дітей на очне навчання, наголошують, що зроблять це за умови закінчення війни (59%).
Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування методом самозаповнення анкети в мобільному додатку за фінансової підтримки ЄС та у партнерстві з Центром економічного відновлення.
Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тис. у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
Період проведення дослідження: сьома хвиля – 12-15 серпня. Розмір вибірки – 2 005 респондентів.
У Київській області 86% закладів освіти розпочнуть свою роботу в очному або змішаному форматі, а в 14% освітніх установ діти будуть навчатися виключно дистанційно.
Джерело: Gradus Research