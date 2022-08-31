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Факти / Україна / Суспільство

Програма підтримки Vidnova Fellowship: хто з українців зможе отримати 18 тис. грн

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Програма підтримки Vidnova Fellowship: хто з українців зможе отримати 18 тис. грн
Фото: Depositphotos

Українці, які вимушені були виїхати з України через повномасштабне вторгнення РФ, а зараз хочуть повернутися додому та продовжити працювати, можуть взяти участь у програмі Vidnova Fellowship Ukraine та отримати 18 тис. грн. 

Хто може отримати допомогу та що вона передбачає – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Хто може отримати допомогу

Підтримка в розмірі 18 тис. грн від спільноти Vidnova Fellowship надається фахівцям, які працюють у будь-якому місті України (або зараз у ЄС) та мають досвід у таких сферах:

Зараз дивляться
  • культурний менеджмент;
  • мистецтво;
  • неформальна освіта;
  • соціальне підприємництво та інновації;
  • захист прав людини;
  • медіа;
  • екологія та охорона навколишнього середовища.

Про програму

Vidnova Fellowship – це програма індивідуальної підтримки для діячок та діячів українського громадського сектору, яка дозволить їм продовжити роботу після повернення в Україну та встановити зв’язки з іншими українськими та європейськими партнерськими організаціями.

За програмою, українець, який виїхав після 24 лютого, може отримувати стипендії, які дорівнюють реальній вартості проживання у певних країнах ЄС.

Наприклад, у Німеччині — це €1500.

– Наша програма створює платформу, завдяки якій українські громадські діячі/ки зможуть продовжити свою справу за допомогою різноманітних європейських партнерів, – зазначають у Vidnova Fellowship.

У рамках програми з 1 жовтня 2022 по 1 січня 2023 українці можуть отримати:

  • щомісячну стипендію у розмірі 18 тис. грн для відновлення діяльності в обраній локації в Україні;
  • пакет підтримки для мережування та відбудови зв’язків з новим місцем перебування та партнерською організацією.

Якщо вас погодять для участі у програмі, ви почнете працювати у новій культурній організації в Україні.

До прикладу, якщо учасника/учасницю приймає нова організація, то українцям надається адміністративна підтримка цієї організації, коучинг або консультування від експерта під час відкриття нової справи тощо.

Тривалість участі в програмі узгоджується разом приймаючою організацією та учасником, з урахуванням індивідуальних потреб.

Проте термін стипендії має бути не коротший за три місяці та не довший за 12 місяців.

Як взяти участь у програмі

Щоб отримувати стипендію, вам потрібно заповнити онлайн-заяву на участь у програмі. Заповнити форму потрібно до 10 вересня включно.

  1. Перейдіть за посиланням та натисніть Далі.
  2. На екрані з’явиться кнопка Зареєструватися, натисніть на неї.
  3. Заповніть дані – ПІП, номер телефону, електронну пошту. Також вкажіть місто, у якому ви проживали до 24 лютого 2022 року.
  4. Натисніть зареєструватися.

Крім того, взяти участь у програмі можуть як українці, які перебувають в Україні, так і ті, хто зараз перебуває в ЄС та хоче повертатися додому.

Якщо ви перебуваєте в Європі, вам потрібно заповнити цю форму.

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