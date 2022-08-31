Програма підтримки Vidnova Fellowship: хто з українців зможе отримати 18 тис. грн
Українці, які вимушені були виїхати з України через повномасштабне вторгнення РФ, а зараз хочуть повернутися додому та продовжити працювати, можуть взяти участь у програмі Vidnova Fellowship Ukraine та отримати 18 тис. грн.
Хто може отримати допомогу та що вона передбачає – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Хто може отримати допомогу
Підтримка в розмірі 18 тис. грн від спільноти Vidnova Fellowship надається фахівцям, які працюють у будь-якому місті України (або зараз у ЄС) та мають досвід у таких сферах:
- культурний менеджмент;
- мистецтво;
- неформальна освіта;
- соціальне підприємництво та інновації;
- захист прав людини;
- медіа;
- екологія та охорона навколишнього середовища.
Про програму
Vidnova Fellowship – це програма індивідуальної підтримки для діячок та діячів українського громадського сектору, яка дозволить їм продовжити роботу після повернення в Україну та встановити зв’язки з іншими українськими та європейськими партнерськими організаціями.
За програмою, українець, який виїхав після 24 лютого, може отримувати стипендії, які дорівнюють реальній вартості проживання у певних країнах ЄС.
Наприклад, у Німеччині — це €1500.
– Наша програма створює платформу, завдяки якій українські громадські діячі/ки зможуть продовжити свою справу за допомогою різноманітних європейських партнерів, – зазначають у Vidnova Fellowship.
У рамках програми з 1 жовтня 2022 по 1 січня 2023 українці можуть отримати:
- щомісячну стипендію у розмірі 18 тис. грн для відновлення діяльності в обраній локації в Україні;
- пакет підтримки для мережування та відбудови зв’язків з новим місцем перебування та партнерською організацією.
Якщо вас погодять для участі у програмі, ви почнете працювати у новій культурній організації в Україні.
До прикладу, якщо учасника/учасницю приймає нова організація, то українцям надається адміністративна підтримка цієї організації, коучинг або консультування від експерта під час відкриття нової справи тощо.
Тривалість участі в програмі узгоджується разом приймаючою організацією та учасником, з урахуванням індивідуальних потреб.
Проте термін стипендії має бути не коротший за три місяці та не довший за 12 місяців.
Як взяти участь у програмі
Щоб отримувати стипендію, вам потрібно заповнити онлайн-заяву на участь у програмі. Заповнити форму потрібно до 10 вересня включно.
- Перейдіть за посиланням та натисніть Далі.
- На екрані з’явиться кнопка Зареєструватися, натисніть на неї.
- Заповніть дані – ПІП, номер телефону, електронну пошту. Також вкажіть місто, у якому ви проживали до 24 лютого 2022 року.
- Натисніть зареєструватися.
Крім того, взяти участь у програмі можуть як українці, які перебувають в Україні, так і ті, хто зараз перебуває в ЄС та хоче повертатися додому.
Якщо ви перебуваєте в Європі, вам потрібно заповнити цю форму.