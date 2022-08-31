У Києві громадський транспорт продовжить зупинятися під час повітряної тривоги

Серпень, 31 в 16:42

Після розгляду електронної петиції щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги рада оборони Києва залишила без змін своє рішення від 1 серпня.

Тепер Департамент муніципальної безпеки КМДА та Київпастранс також мають обладнати зупинки інформацією про найближчі укриття, повідомив перший заступник мера Микола Поворозник.

Він закликав киян користуватися укриттями, якщо повітряна тривога застала їх у транспорті.

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– Нагадаю, що після відбою повітряної тривоги можна продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно, – запевнив чиновник.

За його словами, з 1 вересня під час повітряної тривоги припинятимуться роботи на будівельних майданчиках Києва.

Наземний громадський транспорт у Києві не працюває під час повітряних тривог з 1 серпня. Це стосується й приватних перевізників.