У Києві запроваджують комендантську годину на роботу закладів харчування

Серпень, 31 в 15:55

У Києві заклади громадського харчування зможуть працювати щонайбільше до 22:00 після четверга, 1 вересня. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці.

За даними Київської міської державної адміністрації, о 23:00 у столиці починає діяти комендантська година, якої потрібно дотримуватися заради безпеки міста.

– Як відомо, о 23:00 в столиці починає діяти комендантська година, якої треба дотримуватися неухильно, щоб не створювати конфліктні ситуації з правоохоронцями та силами оборони, не наражати на небезпеку себе та інших містян, – йдеться у повідомленні КМДА.

Варто нагадати, що у мобільному додатку Київ Цифровий можна налаштувати сповіщення, яке завчасно (щонайменше за 60 хв) нагадуватиме про початок комендантської години.

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