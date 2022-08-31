Серпень, 31 в 15:28

Аби зацікавити потенційного роботодавця необхідно мати не лише гарну освіту чи досвід роботи, а й проявити креативність та нестандартний підхід. Навіть до підготовки резюме.

Сьогодні створити креативне та стильне резюме не важко, адже є безліч спеціальних ресурсів та шаблонів, які зроблять цю справу за вас.

Як самостійно створити цікаве резюме – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Підготовка

Першочергово, напишіть класичне резюме Word. Зазначте там усю інформацію про себе, досвід роботи, освіту, професійні риси та додаткові навички тощо.

Це буде наповнення вашого резюме. У подальшому потрібно буде просто красиво розподілити цю інформацію по шаблону.

Оскільки ви готуєте креативне резюме, проявіть нестандартний підхід і до написання даних про себе.

Також подумайте, яке фото ви додасте у резюме. Перегляньте свої фотографії та оберіть стриману та нейтральну, яка вдало передасть вашу зовнішність, але й не буде звичайним селфі.

Сервіси та шаблони для створення ідеального резюме

На просторах інтернету можна знайти безліч креативних варіантів резюме та сайтів, які допоможуть його створити.

Особливих навичок графічного дизайну не потрібно мати – на більшості ресурсів є готові шаблони. Вам потрібно лише вставити свою інформацію та фото.

CV2you

Доступна безкоштовна базова версія та версія PRO за $4-10 на місяць.

Це доволі простий та зрозумілий онлайн конструктор резюме. Є безкоштовний простий шаблон з можливістю редагування стандартних пунктів.

Готове резюме можна завантажити у форматі pdf, або поділитися на нього посиланням.

Сервіс пропонує вам шаблон, який ви можете змінювати під себе – додавати чи видаляти пункти, гратися з кольорами та порядком рядків.

CVMaker

З цим онлайн-конструктором резюме, будь-хто може швидко створити професійне резюме.

Потрібно лише ввести особисті дані та заповнити резюме. Наприкінці, виберіть один з 36 доступних шаблонів і завантажте ваше резюме.

CakeResume

Конструктор резюме з безліччю шаблонів. Можна вже завантажити готове CV, заповнивши всю інформацію на сайті.

Аби розпочати роботу, потрібно зареєструватися на сайті.

Після заповнення даних та вибору шаблону, просто зберігаєте резюме у вигляді веб-сторінки або ж в PDF.

Проявіть креативність

Якщо не хочете брати вже готові шаблони, може створити красиве резюме самостійно.

У цьому вам допоможе відомий сервіс Сanva. Тут можна створювати будь-що – конверти, листівки, брошури, резюме, візитки тощо.

Крім того, на Сanva ви можна самостійно обирати елементи, які хочете додати у своє резюме. Також можете створювати секції, гратися з кольорами, додавати різноманітні елементи тощо.

Сanva пропонує також готові шаблони. Їх тут безліч, на будь-який смак.

До прикладу:

Для натхнення

Ось кілька прикладів креативних та стильних резюме, які точно сподобаються вашому роботодавцю.

Пам’ятайте, що стиль та оформлення резюме повинен відповідати іміджу компанії та вашій професії.

Буде дивно, якщо маючи освіту бухгалтера ви використаєте яскраві кольори та незвичний шрифт у своєму резюме.

Фото: Canva, Рinterest