Вересень, 01 в 9:58

Українці, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну в Україні, мають змогу отримати грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців.

Правила отримання грошової допомоги від ООН – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може отримати

Отримати грошові виплати від ООН зможуть лише ті українці, які підходять під одну з категорій особливо вразливих верств населення.

Зараз дивляться

Щоб забезпечити допомогу тим, хто цього справді потребує, УВКБ ООН в Україні застосовуватиме критерії вразливості.

Крім того, вони застосовуються для тих осіб, які зареєструвалися на отримання виплат починаючи з 6 червня 2022 року.

Допомога надаватиметься:

ВПО від 24 лютого 2022 року;

багатодітним родинам, які мають лише одного з батьків (або батька, або матір);

родинам, які очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родинам, які виховують особу з інвалідністю чи хронічним захворюванням;

прийомним сім’ям, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Крім того, отримати виплати ви зможете за умови, якщо не отримували грошову допомогу від іншої організації.

– Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2 220 грн від іншого агентства ООН або гуманітарної організації, ви не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це той самий вид допомоги, який реалізують різні агентства, – зазначається на сайті УВКБ ООН.

Як отримати допомогу

Починаючи з 6 червня ВПО мають звернутися у центри збору даних та пройти співбесіду з партнером УВКБ ООН Право на Захист.

Співбесіда створена для того, щоб визначити, чи відповідаєте ви критеріям вразливості.

До програми багатоцільової грошової допомоги будуть включені лише ті ВПО, які відповідають критеріям.

Якщо родина підходить для отримання допомоги, відбувається збір особистих даних про кожного члена домогосподарства. Приходити на співбесіду потрібно усім разом.

Якщо член сім’ї не може прийти до центру збору, відбувається дистанційна реєстрація.

З собою потрібно мати оригінали документів кожного члена родини:

податковий номер;

паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю).

Сума допомоги становить 2 200 грн на одного члена родини. Виплати надходитимуть протягом трьох місяців.

Де отримати допомогу

Програма грошової допомоги УВКБ ООН за новими критеріями вразливості буде проводитися у таких областях:

Адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 45, приміщення магазину меблів Брістоль (Пн-Пт 09.00 – 18.00).

Адреса: м. Черкаси, пр. Шевченка, 460, Черкаський Національний Технологічний університет, читальна зала (вхід через вул. Кобзарська). Пн-Пт 09.00 – 17.30.

Адреса: м. Кропивницький, вул. Пашутинська, 31-а, офісне приміщення (біля ЦНАПу). Пн-Пт 09.00 – 18.00.

Aдреса: м. Полтава, вул. Коваля, 3, Полтавський університет економіки і торгівлі. Пн-Пт 10.00 – 18.00.

м. Кременчук, вул. Єднання України, 9, ЦНАП. Пн-Пт 10.00 – 17.00.

Aдреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 38, поряд із Укрексімбанком (вхід з двору). Пн-Пт 09.00 – 17.00.