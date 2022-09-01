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Факти / Україна / Суспільство

На Львівщині нова високодебітна свердловина забезпечує 115 тис. куб. м газу на добу – Нафтогаз

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
На Львівщині нова високодебітна свердловина забезпечує 115 тис. куб. м газу на добу – Нафтогаз
Фото: Depositphotos

Нова високодебітна свердловина на Львівщині забезпечує 115 тис. куб. м газу на добу. Про це повідомив НАК Нафтогаз у своєму каналі у Telegram.

Там зазначили, що це високий показник для західного регіону, де більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки.

Проєктування та спорудження свердловини відбувалося міжнародним партнером Укргазвидобування – компанією Expert Petroleum.

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— Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни – 18 днів. Ми розраховуємо на зростання видобутку на виснажених родовищах в межах проекту РЕС з Expert Petroleum та працюємо над новими перспективними проектами в цьому регіоні, – повідомив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олександр Романчук.

УГВ та Expert Petroleum з 1 жовтня 2020 року розпочали співпрацю на умовах підвищення видобутку (production enhancement contract – PEC).

Міжнародний партнер отримав в управління 13 виснажених газових родовищ у Львівській області та зобов’язався наростити видобуток на 300 млн куб. м впродовж п’яти років.

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Джерело: Нафтогаз

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