Вересень, 01 в 17:38

У четвер, 1 вересня, в школах України пролунав перший дзвоник. Він був не таким, як у попередні роки: через спровоковану РФ повномасштабну війну частина дітей були змушені розпочати навчання в інших регіонах або за кордоном.

Далеко не у всіх областях України школярі змогли повернутися за парти та розпочати навчання офлайн.

Варто зазначити, що російські окупанти ні на день не припиняють ракетний терор. Сьогодні повітряна тривога, зокрема, лунала в Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Херсонській, Запорізькій областях.

Зараз дивляться

Як пройшло 1 вересня в нашій країні в умовах війни – далі в матеріалі.

Онлайн, офлайн та в змішаній формі: як стартував навчальний рік

Класичне свято першого дзвоника сьогодні відбулося не у всіх школах України. Де не дозволяла безпекова ситуація, перший урок для дітей провели в режимі онлайн.

Як нещодавно пояснював освітній омбудсмен Сергій Горбачов, кожен керівник школи мав самостійно вирішити, чи проводити перший дзвоник, для яких класів та в якому форматі.

Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко поінформував сьогодні на брифінгу, що передбачені три основні моделі організації освітнього процесу, залежно від безпекової ситуації в тому чи іншому регіоні:

• навчання офлайн (тобто відвідування школи);

• дистанційне навчання (онлайн);

• змішане навчання (тобто коли частина дисциплін викладається онлайн, а частина офлайн).

На тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій та на територіях поблизу лінії розмежування навчання здійснюється виключно у форматі онлайн.

У тилових областях, у регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, можливе також очне навчання та змішана форма, коли поєднуються аудиторне навантаження дітей і онлайн-освіта.

Вітренко уточнив, що в режимі офлайн працюють приблизно 3,2 тис. шкіл, дистанційно – понад 5 тис., а змішану форму навчання використовують понад 4 тис. шкіл в Україні.

У новому навчальному році навчання розпочали на 300 тис. учнів менше, ніж торік. За словами Вітренка, якщо минулого року було 4 млн 200 тис. учнів, то цього року – 3,9 млн. У міністерстві це пов’язують із демографічним спадом.

При цьому близько 800 тис. учнів розпочали навчання офлайн, 1,2 млн – онлайн, а решта в змішаній формі.

– У повноформатному режимі навчатимуться 864,5 тис. дітей… 1 млн 782 тис. дітей навчатимуться виключно в онлайн-форматі, так визначили батьки, школи, територіальні громади та засновники. І 1 млн 252 тис. навчатимуться змішано, – зазначив сьогодні під час національного телемарафону міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Він додав, що 492 тис. учнів перебувають за кордоном (у березні було 670 тис.). Українським дітям за кордоном рекомендують долучатися до онлайн-уроків з трьох предметів: українська мова, українська література та історія України. Для дітей також розгортають мережу освітніх хабів у рамках Міжнародної української школи.

За даними Міносвіти, зараз уже 60% шкіл мають належним чином облаштовані укриття, тобто можуть здійснювати навчання в очному форматі. У відомстві розраховують, що до 15 вересня вже 71% шкіл відповідатимуть вимогам безпеки.

У деяких регіонах України навчання відбуватиметься виключно онлайн через військову ситуацію та з міркувань безпеки. Це, наприклад, Запорізька, Луганська, Харківська, Херсонська області.

В Одесі за парти повернулися близько 3 тис. школярів, інші навчатимуться дистанційно. Попри труднощі під час воєнного стану, в школах Закарпаття пролунав перший дзвоник для 170 тис. дітей.

У Дніпропетровській області 90% громад ухвалили рішення про дистанційні уроки, а інші навчатимуть офлайн та у змішаній формі.

У Києві 1 вересня за парти сіли 25 тис. першокласників. Загалом у столиці 138 тис. учнів обрали навчання офлайн, а інші займатимуться онлайн чи індивідуально.

Всеукраїнський урок із зірками та привітання

День знань розпочався із Всеукраїнського уроку Повертаюся до навчання, під час якого до українських школярів звернулася перша леді Олена Зеленська.

– У кожного з нас зараз своя місія – наші військові роблять усе, щоб здобути перемогу, а ваша місія зараз – продовжувати навчання. Вся країна б’ється саме за це, щоб у вас було нормальне життя: зі школою, знаннями, а, отже, – перспективами. Ви діти вільної країни, і саме вам будувати її майбутнє, – наголосила перша леді.

Крім того, до дітей звернулися міністр освіти Сергій Шкарлет та українські зірки – співачка Тіна Кароль, український кулінарний експерт, шеф-кухар, телеведучий Євген Клопотенко, соліст гурту Антитіла Тарас Тополя та телеведучий Олександр Педан.

Школярів привітав президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що нинішнє 1 вересня дуже відрізняється від 30 попередніх, але все ж об’єднує десятки попередніх.

– Сьогодні в нас 190-й день знань. Знань, які резюмують понад тисячоліття українського. Української історії, української культури, українського життя. Життя попри все, попри будь-які загрози. Попри ворожі прагнення, які завжди програвали й програють нашому бажанню жити. Вашому бажанню. Бажанню кохати й дружити, розвивати й розвиватися, берегти отримане від батьків і пізнавати нове. Тобто навчатись і міцніти. Ось про що цей навчальний рік – такий особливий, – заявив Зеленський.

Він додав, що навчальний рік починається для всіх по-різному, однак важливо, що знання про Україну не переривається.

Президент також оприлюднив добірку кадрів зруйнованих окупантами навчальних закладів. Він зазначив, що російські окупанти прагнули залишити українців без минулого, історії, культури та знань, але в них нічого не вийшло.

Привітання оприлюднив і прем’єр Денис Шмигаль, наголосивши, що освіта – це також зброя у війні з ворогом.

– Освіта – ще одна наша зброя у війні. Знати правду – значить бути озброєним проти брехні й пропаганди. Освічена нація – непереможна нація. Нове покоління українців нестиме знання про минуле й сьогодення у майбутнє для розбудови й розвитку вільної європейської України, – написав очільник уряду в своєму Telegram-каналі.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, своєю чергою, наголосив, що безпека кожної дитини та педагога тепер на першому місці. Тож освітній процес у 2022/23 навчальному році відбуватиметься за формами, які обрали батьки.

– Не можу не згадати тих освітян і студентів, які загинули, боронячи Україну, а також тих діточок, чиї життя забрали російські окупанти. Світла пам’ять Героям та маленьким янголам, – зазначив міністр.

Зворушливо привітав із 1 вересня і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він нагадав, що протягом останніх шести місяців сигнали повітряної тривоги замінили українським дітям шкільні дзвінки. Проте Збройні сили роблять все, щоб дати маленьким українцям можливість жити та навчатися в своїй країні.

– Ми захищаємо передусім вас, дорогі дітки! Ви маєте унікальну можливість виховуватися на прикладах незламних сучасників – захисників і захисниць України. Збирайте і зберігайте пам’ять про ці історичні події й неймовірних людей, які собою закривають вас від лиха! Зростайте в любові до України і вірте в нашу Перемогу! – заявив Залужний.

Відеозвернення до школярів оприлюднили військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ.

– Україна – Богом вибрана країна! Хто до нас із мечем прийде, того поставимо на коліна! Діти, у вас буде майбутнє в цій країні, ми вам це обіцяємо. Слава Україні! – заявили воїни.

Пес Патрон та привітання в окупованому Криму

Сьогодні президент Володимир Зеленський приїхав до школи в Ірпені (Київська область) на свято першого дзвоника. Місто навесні перебувало під окупацією військ РФ.

Приміщення школи художнього профілю № 1 ім. Макаренка, яку відвідав глава держави, було пошкоджене унаслідок російського вторгнення й відновлене до початку навчального року. Тепер тут здобуватимуть знання 1 300 учнів.

Навчальний заклад відвідав і пес-рятувальник Патрон. У школі відбулася презентація нової поштової марки, яка присвячена чотирилапому шукачу вибухівки.

Тим часом українські хакери зламали російське телебачення в тимчасово окупованому Криму. Завдяки цьому на каналах окупантів транслювалося привітання президента Володимира Зеленського та пролунав національний гімн України.

Під час воєнних дій виникають нові складні виклики. До чого потрібно бути готовими вчителям і батькам при організації навчального процесу в умовах повномасштабної війни в Україні – читайте в нашому матеріалі.

Крім того, Факти ICTV розповіли, де навчатимуться діти українських зірок.

Джерело: Media Center Ukraine, Сергій Шкарлет, Денис Шмигаль, Валерій Залужний