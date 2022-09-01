Вересень, 01 в 7:39

З 1 вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік. Однак батькам і дітям потрібно підготуватися до того, що навчання відбуватиметься в умовах війни.

Також певні зміни чекають на українців за кордоном, зокрема біженців у Польщі.

Що ще зміниться в Україні з 1 вересня та протягом місяця – читайте у матеріалі.

Зараз дивляться

Початок навчального року

Із 1 вересня українські школярі знову повернуться за парти. Але офлайн-навчання розпочнеться лише в тих школах, де є укриття.

Відповідно до рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони повинні розташовуватися від закладу освіти на відстані до 100 м.

Про наявність укриттів і готовність школи до очного навчання в умовах війни батькам повинні повідомити в адміністрації школи.

Навчальні заклади не мають права проводити навчання в очному форматі, якщо не отримали висновок від спеціальної комісії, що вони можуть гарантувати безпеку дітей.

Як відбуватиметься навчання у школах з 1 вересня 2022 року, вирішуватимуть обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти. Все залежатиме від безпекової ситуації в кожному окремому населеному пункті.

Але у новому навчальному році буде кілька моделей освітнього процесу, зокрема очне, дистанційне (онлайн) і змішане навчання. За словами міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, батьки зможуть самостійно обирати формат навчання.

Школярів, які все ж повернуться за парти з 1 вересня, радять підготувати до навчання. Зокрема, батькам рекомендують покласти у рюкзак:

пляшку води;

батончики, сухофрукти чи горіхи;

записку з прізвищем, ім’ям та по батькові дитини, датою народження, адресою проживання і контактами батьків;

телефон;

зарядний пристрій;

індивідуальні ліки;

комплект змінної білизни та одягу;

улюблену іграшку або річ.

Щодо навчання в університетах, то цього року кожен заклад вищої освіти ухвалюватиме рішення про початок навчального року самостійно.

Передусім це залежить від регіону та безпекової ситуації. Тим часом МОН рекомендувало для студентів першого курсу коледжів та інших закладів фахової передвищої освіти навчання почати вже з 15 серпня.

Для студентів перших курсів рекомендовано почати навчатися з 15 вересня, але не пізніше 1 жовтня. А для здобувачів освіти першого курсу магістратури на основі вищої освіти — орієнтовно з 1 жовтня 2022 року.

Виїзд чоловіків за кордон

Поки в Україні діє воєнний стан, виїзд за кордон для чоловіків віком 18-60 років заборонений. Але для деяких категорій все ж є винятки.

Так, з 1 вересня 2022 року українські чоловіки-підприємці зможуть виїжджати за кордон у короткострокові відрядження на сім днів.

Скористатися такою послугою зможуть ФОПи і юридичні особи приватної форми власності. Але виїхати зможуть лише ті підприємці, які:

мають середню заробітну плату в компанії не менше 20 тис. грн;

подали податкову звітність;

не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування;

мають кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу не менше 10 осіб;

внесли гарантований платіж у 200 тис. грн.

Гарантований платіж (застава) повернеться після того, як підприємець приїде з відрядження до України.

Усі подробці, як підприємцю виїхати за кордон на сім днів під час воєнного стану, можна прочитати у нашому матеріалі.

Комунальні тарифи

З 1 вересня комунальні тарифи в Україні не зміняться. Клієнти Нафтогазу, який виконує роль постачальника останньої надії, продовжать платити за газ 7,96 грн за куб. м.

За світло у вересні українці платитимуть так само, як у серпні. Споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Нагадаємо, згідно з ухваленим у липні законом, протягом дії воєнного стану в Україні і шести місяців після його закінчення тарифи на розподіл газу, опалення і гарячу воду не підвищуватимуть.

Нові правила перетину кордону з Польщею

З 1 вересня запрацюють зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею. Це пілотний проєкт, який триватиме до 30 листопада 2022 року. Його мета – мінімізувати черги.

Як повідомили у Державній митній службі, Україна і Польща домовилися, що з 1 вересня рух автомобілів вагою до 7,5 тонн відбуватиметься через такі пункти пропуску:

Устилуг — Зосин;

Грушів — Будомеж;

Смільниця — Кросценко;

Угринів — Долгобичув.

Вантажівки вагою понад 7,5 тонн зможуть перетинати кордон через такі пункти пропуску, як Рава-Руська — Хребенне, Краківець — Корчова, Шегині — Медика, Ягодин — Дорогуск.

Правила вантажних перевезень з Молдовою

З 1 вересня українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами. Дозволи на міжнародні вантажні перевезення скасовано.

Після підписання так званого транспортного безвізу з країнами ЄС Молдова залишалась єдиною державою на наших кордонах, з якою не було повністю скасовано дозвільний режим для українських перевізників.

Але, з огляду на великий обсяг вантажів, який зараз рухається у бік Молдови, спрощені правила знімуть ризик зупинки руху нашого експорту.

Однак в Мінінфраструктури наголосили, що дозвільний режим буде збережено для нерегулярних пасажирських перевезень та для перевезень до або з третіх країн.

Старт масштабної приватизації

Із вересня в Україні відновлять приватизацію підприємств державної власності. Вона була призупинена на період воєнного стану, але її розблокували.

У Мінекономіки повідомили, що приватизація відбуватиметься на спрощених умовах. Приватні підприємці зможуть викупити цілісні майнові комплекси.

Також будуть зростати гарантійні внески, а оплата за актив буде відбуватися до укладання договору купівлі-продажу. Процес приватизації від оголошення аукціону і до підписання договору займатиме не більше двох місяців.

Якщо в аукціоні зареєстрований лише один учасник, він зможе викупити об’єкт за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової.

Допомога агровиробникам

З 1 вересня у Державному аграрному реєстрі розпочнеться прийом заявок у межах двох програм допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Перша – це виплата на гектар у розмірі 3 100 грн на 1 га (максимальний розмір – до 120 га). Друга – допомога тим, хто утримує від трьох до 100 корів (виплата – 5 300 грн на корову).

Обмежень щодо реєстрації немає. Підтримку зможуть отримати виробники сільгосппродукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямів діяльності.

Єдина та обов’язкова умова – земельні ділянки та поголів’я мають бути офіційно зареєстровані. Детальну інформацію про те, як подати заявку, можна знайти за посиланням.

Камери спостереження в обмінниках

З 1 вересня в усіх пунктах обміну повинні бути камери спостереження.

Згідно з рішенням Нацбанку, всі небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, які торгують валютою, зобов’язані встановити системи технологічного відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів.

Робота закладів громадського харчування у Києві

У столиці з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Як відомо, о 23:00 в столиці починає діяти комендантська година, якої треба дотримуватися неухильно, щоб не створювати конфліктні ситуації з правоохоронцями та не наражати себе на небезпеку.

Робота на будмайданчиках під час повітряної тривоги

Із 1 вересня усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час повітряної тривоги припинятимуть. Рада оборони Києва ухвалила відповідне рішення, щоб дати кожному можливість подбати про свою безпеку і перейти в укриття.

Окрім того, багато скарг надходить від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу.

Нові правила для біженців у Німеччині

Із 1 вересня для українців розпочнеться відлік днів безвізового перебування на території Німеччини.

До 31 серпня громадяни України, які перебували в ФРН від початку повномасштабної війни, мали право на в’їзд до країни, незалежно від кількості днів перебування в ЄС.

Але з 1 вересня рахуватимуться всі дні, починаючи з 24 лютого 2022 року. Якщо громадяни України вже використали 90 днів німецького безвізу, їм необхідно до 1 вересня або подати заяву на тимчасовий захист, або залишити Німеччину на три місяці.

Виплати ВПО

Особливих змін з виплатами для внутрішніх переселенців з 1 вересня не передбачається. Продовжать отримувати 2-3 тис. грн:

громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії;

ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

Більше інформації про виплати для ВПО можна переглянути у нашому матеріалі.