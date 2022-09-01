У Дії з’явилася посвідка на постійне та тимчасове проживання для іноземців
Фото: УНІАН
У додатку Дія з’явилася посвідка на постійне та тимчасове проживання для іноземців.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
– Тепер іноземці, які проживають в Україні, можуть користуватися революційними послугами в Дії. Для цього достатньо завантажити посвідку на проживання в застосунок — і документ завжди буде під рукою, – зазначили у Мінцифри.
Для того, щоб документ відображався в Дії, потрібно мати:
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- біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;
- ідентифікаційний номер (РНОКПП);
- смартфон з NFC-чипом;
- банківський рахунок для авторизації через BankID;
- податковий номер.
У міністерстві додали, що довідка на постійне та тимчасове проживання буде доступна серед документів у Дії.
З інструкцією щодо завантаження посвідки на проживання в Дію можна ознайомитися на відео.