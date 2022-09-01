Вересень, 01 в 19:21

У додатку Дія з’явилася посвідка на постійне та тимчасове проживання для іноземців. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. – Тепер іноземці, які проживають в Україні, можуть користуватися революційними послугами в Дії. Для цього достатньо завантажити посвідку на проживання в застосунок — і документ завжди буде під рукою, – зазначили у Мінцифри.

Для того, щоб документ відображався в Дії, потрібно мати:

Зараз дивляться

біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;

ідентифікаційний номер (РНОКПП);

смартфон з NFC-чипом;

банківський рахунок для авторизації через BankID;

податковий номер.

У міністерстві додали, що довідка на постійне та тимчасове проживання буде доступна серед документів у Дії.

З інструкцією щодо завантаження посвідки на проживання в Дію можна ознайомитися на відео.