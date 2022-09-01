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Факти / Україна / Суспільство

У Дії з’явилася посвідка на постійне та тимчасове проживання для іноземців

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
дія
Фото: УНІАН

У додатку Дія з’явилася посвідка на постійне та тимчасове проживання для іноземців.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

– Тепер іноземці, які проживають в Україні, можуть користуватися революційними послугами в Дії. Для цього достатньо завантажити посвідку на проживання в застосунок — і документ завжди буде під рукою, – зазначили у Мінцифри.

Для того, щоб документ відображався в Дії, потрібно мати:

Зараз дивляться
  • біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;
  • ідентифікаційний номер (РНОКПП);
  • смартфон з NFC-чипом;
  • банківський рахунок для авторизації через BankID;
  • податковий номер.

У міністерстві додали, що довідка на постійне та тимчасове проживання буде доступна серед документів у Дії.

З інструкцією щодо завантаження посвідки на проживання в Дію можна ознайомитися на відео.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації
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