Як евакуювати дітей під час повітряної тривоги у школі – відеоінструкція
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В умовах повномасштабної війни розпочати навчання офлайн змогли лише школи з облаштованим укриттям.
Перед початком навчального року адміністрація школи повинна була подбати про те, щоб для вчителів і учнів провели тренування щодо алгоритму дій під час повітряної тривоги.
Як евакуювати клас під час уроку:
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- Під час повітряної тривоги слід діяти швидко, тому речі треба складати так, щоб їх можна було швидко зібрати та попрямувати до сховища.
- Зупиніть роботу, повідомте клас про загрозу та спокійно згуртуйте дітей. Надішліть батькам повідомлення про переміщення до укриття.
- Необхідно організувати пересування двома колонами у приміщенні класу, та швидко залишити кабінет.
- Прямуйте до укриття шляхом, узгодженим з адміністрацією школи. Керуйтеся планом евакуації.
- Якщо під час уроку є два педагоги, один з них має очолювати колону учнів, інший – йти останнім.
- Подбайте про евакуацію дітей з особливими освітніми потребами за заздалегідь узгодженим алгоритмом.
- Після евакуації відповідальні особи мають перевірити, чи не залишилося людей в будь-якому приміщення закладу. Після контролю відповідальні особи приєднуються до інших в укритті.
Що робити під час перебування в укритті:
- Відповідальні особи повинні допомогти учням швидко та спокійно зайняти місця.
- В укритті перевірте учнів за списком, переконайтеся, що всі діти на місці. Якщо когось немає, не шукайте дітей самі, а відразу повідомте адміністрацію.
- В укритті учитель має допомогти учням пристосуватися до ситуації, подолати страх і хвилювання.
- Можна організувати прості активності, залежно від розміру укриття та кількості дітей. Якщо можливо – продовжіть урок.
- Перебувайте з учнями в укритті до завершення сигналу тривоги. Пам’ятайте, педагог не має права відпустити учнів додому під час повітряної тривоги навіть на прохання батьків.
Вимушена евакуація з укриття проводиться у таких випадках: пошкодження споруди, що виключає подальше перебування людей в ній, затоплення споруди, пожежі та утворення небезпечної концентрації шкідливих газів, відчутного браку повітря.