Вересень, 01 в 14:08

В умовах повномасштабної війни розпочати навчання офлайн змогли лише школи з облаштованим укриттям.

Перед початком навчального року адміністрація школи повинна була подбати про те, щоб для вчителів і учнів провели тренування щодо алгоритму дій під час повітряної тривоги.

Як евакуювати клас під час уроку:

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Під час повітряної тривоги слід діяти швидко, тому речі треба складати так, щоб їх можна було швидко зібрати та попрямувати до сховища. Зупиніть роботу, повідомте клас про загрозу та спокійно згуртуйте дітей. Надішліть батькам повідомлення про переміщення до укриття. Необхідно організувати пересування двома колонами у приміщенні класу, та швидко залишити кабінет. Прямуйте до укриття шляхом, узгодженим з адміністрацією школи. Керуйтеся планом евакуації. Якщо під час уроку є два педагоги, один з них має очолювати колону учнів, інший – йти останнім. Подбайте про евакуацію дітей з особливими освітніми потребами за заздалегідь узгодженим алгоритмом. Після евакуації відповідальні особи мають перевірити, чи не залишилося людей в будь-якому приміщення закладу. Після контролю відповідальні особи приєднуються до інших в укритті.

Що робити під час перебування в укритті:

Відповідальні особи повинні допомогти учням швидко та спокійно зайняти місця.

В укритті перевірте учнів за списком, переконайтеся, що всі діти на місці. Якщо когось немає, не шукайте дітей самі, а відразу повідомте адміністрацію.

В укритті учитель має допомогти учням пристосуватися до ситуації, подолати страх і хвилювання.

Можна організувати прості активності, залежно від розміру укриття та кількості дітей. Якщо можливо – продовжіть урок.

Перебувайте з учнями в укритті до завершення сигналу тривоги. Пам’ятайте, педагог не має права відпустити учнів додому під час повітряної тривоги навіть на прохання батьків.

Вимушена евакуація з укриття проводиться у таких випадках: пошкодження споруди, що виключає подальше перебування людей в ній, затоплення споруди, пожежі та утворення небезпечної концентрації шкідливих газів, відчутного браку повітря.