Вересень, 02 в 12:19

У Херсонській та Донецькій областях відбуваються найзапекліші бойові дії, тому що російські військові прагнуть повністю захопити ці регіони України. За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог намагається утримувати захоплені території Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Російська армія має наміри створити сприятливі умови, щоб відновити наступальні дії на різних напрямках, вважають у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. ЗС Білорусі посилюють охорону території біля кордону України в Брестській і Гомельській областях.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку російська армія утримує у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог обстріляв з мінометів і ствольної артилерії не менше семи населених пунктів.

На Слобожанському та Харківському напрямках тривають бойові дії. Росіяни намагаються залишити під своїм контролем логістичні маршрути, знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, обстрілюючи щонайменше 10 населених пунктів.

На Донецькому, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог завдає ракетних ударів. Російська армія намагається наступати на Бахмут, Авдіївку, Красногорівку Веселу Долину, Майорськ, Опитне, Первомайське і Невельське, однак українські захисники стримують солдатів РФ.

На Південнобузькому напрямку російські війська зосереджуються на обороні зайнятих позицій. Окупанти намагалися відновити контроль над населеним пунктом Потьомкине Херсонської області, проте не змогли досягти жодних успіхів.

Загальні втрати Росії

особового складу – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2 009 (+12) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 4 366 (+21) одиниць;

артилерійських систем – 1 126 (+11) одиниць;

засобів ППО – 153 одиниці;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 205 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) одиниці;

крилатих ракет – 198 (+2) одиниць;

кораблів/катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 247 (+8) одиниць;

спеціальної техніки – 105 (+1) одиниць.

Найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому та Курахівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому та Курахівському напрямках. Повномасштабна війна в Україні триває вже 190 діб.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.