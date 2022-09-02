Вересень, 02 в 15:15

Вступна кампанія 2022 року триває. Випускники вже склали національний мультимедійний тест та чекають на результати поданих до вишів заяв.

Коли буде відомо, чи вступив абітурієнт на бюджет – читайте в нашому матеріалі.

Основні терміни вступу 2022

З 29 липня 2022 року в електронному кабінеті вступника з’явилася можливість подавати заяви на вступ до університетів.

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У 2022 році абітурієнт має право подати 20 заяв, водночас для вступу на бюджет їхня кількість не має перевищувати 5.

Приймання заяв розпочалося 29 липня і триватиме до 23 серпня 18:00.

А для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, подати заяви можна було лише до 18:00 8 серпня.

Отримання результатів – дати

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет, відбудеться не пізніше 29 серпня.

Водночас, підтвердити бажання навчатися за кошти державного бюджету та подати оригінали документів до вишів необхідно до 2 вересня (18:00).