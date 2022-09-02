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Факти / Україна / Суспільство

Обладнане укриття та тривожна валізка для школярів: у Гостомельському ліцеї розпочався навчальний рік

Ольга Чайко, Журналістка Факти ICTV
Гостомельський ліцей

Діти у вишиванках, квіти у руках. Така ідилічна картинка навряд чи спала б на думку тому, хто бачив Гостомельський ліцей у квітні цього року. Окупанти займали приміщення тричі. Тут жили, пили, оборонялись та навіть у приміщеннях справляли свої потреби.

Заклад весь був завалений склом. Фактично, тут не лишилось жодного живого місця.

– Декілька разів заходили сюди, виходили звідси. Тут ніби лінія фронту була, – розповідав нам у квітні директор ліцею Володимир Захлюпаний.

Під час окупації він втратив сина (його застрелили окупанти, тож довелося поховати прямо у дворах). Також пан Володимир мало не втратив справу усього свого життя.

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На усіх дошках були написи на кшталт: “Народ России – мы. Защитим ее от нацизма и от бандеровской сволочи”. Стіни прикрашали згадки про вагнерівців. Та нині – усе в минулому.

Три місяці, на гроші області та благодійників, професійні майстри, а ще – вчителі та батьки робили ремонт для дітей, які прийдуть до школи.

У перший день прийшли лише найменші та найстарші, адже по-перше, їм вистачить місця в укритті, по-друге, програму краще сприймати особисто, а не під час онлайн-занять. Щоправда, деякі батьки відпустити дітей до школи або побоялися, або і не змогли.

– Попри те, що ми маємо сховище, не всі батьки готові дітей відпускати. Із 1 800 учнів у нас 200 заяв на дистанційну форму освіти, – розповідає директор. – Спочатку до школи прийшли перші класи. Десь у 20-х числах вересня ми п’яті класи підключимо, тому що вони із новими вчителями, новими класними керівниками. Всі інші вчитимуться так: два тижні одна паралель повчилась, потім інша.

Нині, окрім підвалу, де люди рятувалися під час окупації, ліцей обладнує ще одне сховище. Воно має бути модернізованим, тут навіть обіцяють провести Wi-Fi. Тож у двох приміщеннях зможуть перебувати 450 людей.

Поки що укриття для найменших допомогли обладнати психологи. Розподілили простір по зонах, у кожного класу своя, різнокольоровий килимок, а по центру – коробка із конструктором Лего. Вчителі, які теж пережили або ж окупацію, або ж евакуацію, обіцяють розважати дітей, як зможуть, і тривогу не прогулювати.

– Не дай Боже, щоби вона була, але, я думаю, що особливо першим класам ми будемо читати якісь казочки, розважати, відволікати від того, що відбувається нагорі, – розповідає вчителька англійської мови Валентина Грачова.

Жінка каже, що вона й досі власних дітей ховає у підвалі, адже таку звичку отримали ще 24 лютого. Увесь похід у неї займає кілька секунд, а ще вчителька намагається не нервуватися.

– Психологічна адаптація малюків до воєнних реалій вкрай важлива, – вважає шкільна психологиня Катерина Троценко.

Особливо багато уваги вона приділяє тим діткам, які пережили окупацію. Вони часто бояться заходити до укриття і ставлять безліч питань на кшталт: “Що, знову прийдуть рашисти? Вони знову будуть на нас наводити пістолети? Вони будуть у нас стрілять? А якщо будуть нас бомбити, ліцей завалиться? А ми виживемо? А батьки нас знайдуть?”

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Психологиня їх заспокоює. Каже, що все буде добре, що їх захищають.  Головне вселяти надію на те, що ми переможемо дуже скоро. 

Тепер до школи малюки мають приносити із собою і тривожну валізку для укриття. Там має бути водичка, печиво, телефон, контакти батьків, обов’язково – прізвище та ім’я дитини. Це рекомендації Міносвіти та поліції.

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