Вересень, 02 в 12:35

В Україні передбачена допомога для новоспечених батьків та їх новонароджених малюків. Така допомога має назву Пакунок малюка.

Як отримати Пакунок малюка та оформити заявку на грошову компенсацію за нього онлайн – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Пакунок малюка: що передбачає та як отримати

Кожна українська родина, у якій народилася дитина, отримує від держави Пакунок малюка.

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У такому наборі є найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам, зокрема одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни.

Отримати Пакунок можна у пологовому будинку або, якщо його немає у наявності під час виписки новонародженого, в управлінні соцзахисту за місцем проживання або перебування заявника.

Проте батьки можуть відмовитись від Пакунка та отримати за нього гроші. З 1 липня 2022 року – це 6 603 грн.

Щоб отримати кошти на картку, потрібно звернутися до відділення Приватбанку, де вам відкриють окремий рахунок і оформлять спеціальну соціальну карту.

Під час воєнного стану (плюс один місяць після його завершення) уряд дозволив використовувати ці кошти на будь-які потреби, а не лише на товари для дітей.

Як замовити Пакунок малюка або компенсацію за нього онлайн

Зробити це можна за допомогою послуги єМалятко, яку можуть замовити лише батьки, які ще не отримали свідоцтво про народження дитини.

Після оформлення свідоцтва можна буде подати заяви на різноманітні держані послуги для новонароджених, зокрема і на компенсацію за Пакунок малюка.

Скористатися цією послугою можуть лише ті батьки, які не отримали Пакунок у пологовому або у центрі соціального захисту населення.

Для цього потрібно заповнити заявку на сервісі Дія:

перейдіть за посилання на послугу єМалятко

перевірте дані про себе та натисніть Далі;

зазначте відомості про батька дитини (якщо заяву подає мама);

вкажіть відомості про дитину – зазначте номер медичного внеску;

згідно з підказками на екрані, заповніть дані.

Після заповнення форми вам потрібно вибрати додаткові послуги, які ви хочете замовити (у цьому випадку Пакунок малюка).

Заяву про держреєстрацію народження буде автоматично надіслано до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за адресою пологового будинку. Щойно свідоцтво про народження буде готове, ви отримаєте лист на електронну пошту. Забрати свідоцтво у відділі ДРАЦС може той з батьків, хто підписав заяву.