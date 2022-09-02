Усі школи Харкова розпочали навчальний рік у форматі онлайн – Терехов

Вересень, 02 в 11:24

Ми розпочали навчальний рік у всіх школах Харкова, звичайно, у форматі онлайн, повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі інформаційного телемарафону.

– Можу сказати, що 94% всіх учнів, які навчались до цього, підключились до онлайн-навчання, – наголосив він.

За його словами, загалом це 116 тыс. школярів, зокрема 7 100 першокласників.

Терехов сказав, що ще 700 учнів підключилися до онлайн-занять із тимчасово окупованих територій.

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Фото: Харківська міська рада