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Факти / Україна / Суспільство

Усі школи Харкова розпочали навчальний рік у форматі онлайн – Терехов

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Усі школи Харкова розпочали навчальний рік у форматі онлайн – Терехов

Ми розпочали навчальний рік у всіх школах Харкова, звичайно, у форматі онлайн, повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі інформаційного телемарафону.

– Можу сказати, що 94% всіх учнів, які навчались до цього, підключились до онлайн-навчання, – наголосив він.

За його словами, загалом це 116 тыс. школярів, зокрема 7 100 першокласників.

Терехов сказав, що ще 700 учнів  підключилися до онлайн-занять із тимчасово окупованих територій.

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На 1 вересня в Україні відкрилося більше половини шкіл, третина з них працюватиме у офлайн-режимі, більш як 4 тис. шкіл – у змішаному.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 191-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Харківська міська рада

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