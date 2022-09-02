Вересень, 02 в 16:25

Кожна вагітна жінка має право на декретні виплати. Допомога по вагітності та пологах – суттєва фінансова підтримка для майбутніх матусь.

Як оформити декретні виплати онлайн – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Оформлення декретних виплат онлайн

Підставою для призначення декретних виплат є листок непрацездатності (е-лікарняний), відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку.

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Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Виплата декретних здійснюється одноразово за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Звернутися для отримання виплат можна не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки.

Отож, аби оформити декретні виплати онлайн, вагітна повинна:

Отримати листок непрацездатності (Е-лікарняний). Лікарняний автоматично потрапляє до Електронного реєстру листків непрацездатності, тому роботодавець може знайти його в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Далі комісія з соціального страхування місця вагітної ухвалює рішення про призначення допомоги, бухгалтер здійснює розрахунок, оформлюється та подається до ФССУ відповідна заява-розрахунок. Якщо всі терміни оформлення виконають, від дати передачі застрахованою особою лікарняного листка до подання заяви-розрахунку до Фонду має пройти до 17 календарних днів. Кошти надходять на рахунок роботодавця упродовж декількох банківських днів після здійснення фінансування. Після того, як роботодавець отримав кошти від Фонду соціального страхування України, він має здійснити виплату допомоги по вагітності та пологах своїй працівниці у найближчий після дня призначення допомоги строк.

Додатково роботодавцю потрібно надати заяву про відпуску у зв’язку з вагітністю та пологами.

У випадку, якщо вагітна ФОП, непрацююча особа, навчається або має статус безробітної – оформити декретні виплати онлайн не вийде.

Якщо ви фізична особа-підприємець – виплати оформлюються у Фонді соціального страхування з тимчасової непрацездатності за місцем реєстрації ФОП.

– виплати оформлюються у Фонді соціального страхування з тимчасової непрацездатності за місцем реєстрації ФОП. Якщо ви були звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства – для отримання виплат слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

у зв’язку з ліквідацією підприємства – для отримання виплат слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Якщо ви навчаєтесь – слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

– слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Якщо ви військовослужбовець – виплати вам виплатять за місцем служби.

– виплати вам виплатять за місцем служби. Якщо ви зареєстровані в центрі зайнятості як безробітна, або ви просто не працюєте – для отримання виплат слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Що таке декретні виплати та хто їх отримує

Допомога по вагітності та пологах, або її ще називають декретні виплати, — це обов’язкова виплата з ФСС, яку отримує кожна жінка при наданні спеціального лікарняного по Вагітності та пологам.

Отримати виплати можуть як працюючі жінки, так і безробітні.

Відповідно, жінка, яка працевлаштована, отримає допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за весь період декретної відпустки.

Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (зокрема й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

жінки з числа військовослужбовців Збройних сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

жінки, звільнені в зв’язку з ліквідацією підприємства;

жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні;

непрацюючі жінки;

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних закладів;

жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, що не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Для непрацюючих жінок розмір декретних виплат також встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.