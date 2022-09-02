Вересень, 02 в 7:32

З 1 травня усі українці почали отримувати газ від нового постачальника – Нафтогазу. Тобто починаючи з травня 2022 року платити за споживчий газ потрібно Нафтогазу.

Як і кому тепер передавати показники лічильника – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кому передати показники лічильника

На сайті самої компанії зазначають, що передавати показання необхідно своєму оператору ГРМ.

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Оператори газорозподільної мережі (облгази) – це державні компанії, що здійснюють доставку газу споживачу.

Серед обов’язків облгазів – підключення або відключення блакитного палива, забезпечення якості та тиску газу, реагування на аварійні виклики, усунення аварій та отримання показань лічильників.

За надання цих послуг кожен отримує окремий рахунок та сплачує його.

Тобто передавати показання у Нафтогаз не потрібно, адже згідно із законодавством, компанія не має права отримувати показання щодо споживання газу від споживача.

Ця функція покладена на операторів ГРМ. Саме тому українці отримуватимуть дві платіжки за газ:

за доставку/розподіл газу (від оператора ГРМ);

за спожитий газ (від постачальника – ГК Нафтогаз України).

Процедура відбувається наступним чином – ви передаєте показники лічильника своєму ГРМ, а облгази надсилають інформацію у Нафтогаз. У свою чергу постачальник робить коректні нарахування у вашій платіжці.

Як та коли передавати показники

Передавати показники лічильника необхідно вашому оператору ГРМ з 1 по 5 число кожного місяця.

Зробити це можна:

на сайті або в чатботі вашого облгазу;

зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу;

скориставшись особовим кабінетом на 104.ua;

через мобільний додаток 104 Mobile Light для iOS та 104 Mobile для Android.

Аби скористатися першим варіантом, вам необхідно зайти на сайт свого облгазу та знайти послугу Передати показники. Керуючись підказками на екрані, заповніть усі дані та відправте.

На сайті вашого облгазу також знайдете посилання на чатботи, через які теж зручно надсилати показники.

Через особистий кабінет на 104.ua

Аби передати показники там способом:

зареєструйтесь або увійдіть в Особистий кабінет

у головному меню знайдіть розділ Передати показання ;

; введіть показники лічильників.

натисніть кнопку Надіслати.

До речі, за допомогою 104.ua ви можете також сплачувати за газ та контролювати поточний стан своїх розрахунків, історію платіжок і показників лічильників (за наявності).

За допомогою мобільного додатку

Передусім завантажте на свій смартфон додаток 104 Mobile Light для iOS або 104 Mobile для Android.

Увійдіть у застосунок та зареєструйте Особистий кабінет (або зайдіть на вже наявний). Перейдіть у пункт Показання. Введіть показники лічильника.

Ваші показання успішно передані вашому оператору ГРМ.