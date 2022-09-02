Вересень, 02 в 12:03

2 вересня, яке оголошено у Закарпатській області Днем жалоби за загиблими воїнами 128 окремої гірсько-штурмової бригади (Закарпатський легіон), в храмах усіх конфесій одночасно служать молебні, на адміністративних будівлях органів державної влади, держпідприємствах, установах і організаціях, у військових частинах приспущені державні прапори.

Предстники місцевої влади разом із жителями області відвідали храм і помолилися за упокій захисників.

– Разом із колегами відвідали Ужгородський Хрестовоздвиженський греко-католицький катедральний собор, де запалили свічки пам’яті, спільно з громадою помолилися за душі захисників, котрі загинули в боротьбі за незалежність, та за наших воїнів, які зараз на лінії зіткнення ведуть бої з російськими загарбниками, – повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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