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Факти / Україна / Суспільство

Центр протидії дезінформації спростував три основні фейки про “тривожний рюкзак” дитини

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Школа_канікули_діти
Фото: Depositphotos

Центр протидії дезінформації розповів про основні фейки про “тривожний рюкзак” дитини.

Фейк №1. Рюкзак для укриття потрібно збирати лише тим дітям, які навчаються в школі.

Правда. Якщо дитина навчатиметься офлайн, відвідуватиме садок та різні гуртки, під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона повинна брати з собою рюкзак.

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Фейк № 2. Головне, щоб у учня в портфелі був смартфон. Все інше є в школі.

Правда. Батькам потрібно подбати, щоб у наплічнику дитини обов’язково були речі, які забезпечують її життєдіяльність у разі завалу укриття, а саме:

  • індивідуальний набір ліків в разі наявності хронічної хвороби дитини;
  • пляшка води;
  • поживні батончики та снеки;
  • нотатка від батьків, у якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
  • телефон (за можливості), зарядний пристрій, павербанк;
  • комплект змінної білизни та одягу;
  • улюблена іграшка або річ.

Фейк № 3. Школа повинна забезпечити дітей наплічниками зі всім необхідним.

Правда. Це обов’язок батьків, а навчальний заклад заздалегідь готує запас їжі, води, засобів гігієни, ковдр, ліхтариків, універсальних аптечок тощо.

– Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів, -йдеться у повідомленні Патрульної поліції України.

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Джерело: Центр протидії дезінформації

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