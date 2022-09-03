Центр протидії дезінформації спростував три основні фейки про “тривожний рюкзак” дитини
Центр протидії дезінформації розповів про основні фейки про “тривожний рюкзак” дитини.
Фейк №1. Рюкзак для укриття потрібно збирати лише тим дітям, які навчаються в школі.
Правда. Якщо дитина навчатиметься офлайн, відвідуватиме садок та різні гуртки, під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона повинна брати з собою рюкзак.
Фейк № 2. Головне, щоб у учня в портфелі був смартфон. Все інше є в школі.
Правда. Батькам потрібно подбати, щоб у наплічнику дитини обов’язково були речі, які забезпечують її життєдіяльність у разі завалу укриття, а саме:
- індивідуальний набір ліків в разі наявності хронічної хвороби дитини;
- пляшка води;
- поживні батончики та снеки;
- нотатка від батьків, у якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
- телефон (за можливості), зарядний пристрій, павербанк;
- комплект змінної білизни та одягу;
- улюблена іграшка або річ.
Фейк № 3. Школа повинна забезпечити дітей наплічниками зі всім необхідним.
Правда. Це обов’язок батьків, а навчальний заклад заздалегідь готує запас їжі, води, засобів гігієни, ковдр, ліхтариків, універсальних аптечок тощо.
– Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів, -йдеться у повідомленні Патрульної поліції України.
Джерело: Центр протидії дезінформації