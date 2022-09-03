Вересень, 03 в 17:58

Найшвидшим способом повернути питну воду у крани миколаївців є деокупація Херсонської області, але наразі проводиться консультація з експертами щодо того, як це зробити в інший спосіб.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він нагадав, що через технічні несправності не вдасться змішувати технічну воду з водою зі свердловин, коли буде запущено опалення. Наразі це питання на експертизі міжнародних партнерів України, проводяться консультації.

Зараз дивляться

– На жаль, той дебет води, на який ми розраховували за старими даними, які у нас були – він не підтвердився, води вдвічі менше, її немає, з якістю також є проблеми. Тому, щоб зрівняти воду, підмішувати можливості немає. І на зараз поривів в 3-5 разів більше, ніж при воді, яка менш солона, – каже очільник області.

За його словами, питання води на Миколаївщині є складним, а найшвидшим рішенням є деокупація Херсонської області та відновлення водогону з Дніпра.

– Але це питання лежить у технічній площині. Якщо йти системою зворотних осмосів і забору солоної води, там є додаткові витрати. Осмос половину води скидає відфільтрованої. Тобто кількість води треба збільшити вдвічі, ніж те, що Миколаїв використовує. Окрім того, є втрати на самій мережі. Фільтри, які використовуються, це розхідники, ми їх викидаємо, їх треба міняти. Тобто зросте ціна за воду до такого рівня, що люди можуть сказати: “Не треба нам такої питної води”. Це питання важке та комплексне, ми з ним працюємо, – пояснив він.

При цьому, Віталій Кім каже, що наразі власного видобутку питної води для миколаївців більше, ніж потребує місто.

На думку очільника Миколаївської ОВА, вода могла здорожчати через проблеми з логістикою, а черги за водою можуть бути викликані людським фактором.

– Є таке, що люди просто чекають, приходять заздалегідь і чекають. Кожен має свої плани, маєте розуміти. Тому логістика працює, ми розвозимо воду, черги зменшились. Але буває всяке. Якщо одна людина простояла в черзі – це не проблема всього міста, – каже він.

Віталій Кім також пояснив, що людям, які живуть біля лінії зіткнення, зокрема на Херсонщині, не варто запасатись провізією та водою, а ліпше евакуюватись з цієї території.

– Найкраще – це взагалі виїхати будь-куди звідти. А якщо немає можливості – я про тимчасово окуповані території – треба запастись водою та їжею, щоб протриматися, доки ЗСУ звільнять території, – сказав очільник Миколаївської області.

Нагадаємо, ще посеред квітня Миколаїв залишився без центрального водопостачання. Водопровід, яким місто отримувало воду з Дніпра, було пошкоджено внаслідок російського вторгнення, а його ремонт ускладнений регулярними бойовими діями та обстрілами окупантів. Згодом воду відновили, але її якість залишається далекою від нормальної.