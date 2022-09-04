Дискусія буде гарячою: в Раду внесуть законопроєкти про подвійне громадянство
На найближчому пленарному тижні Верховна Рада може розглянути два законопроєкти щодо врегулювання питання подвійного громадянства в Україні.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк. За його словами, йдеться про законопроєкти №6368-д та №6369-д.
— На найближчий пленарний тиждень можуть винести два цікаві законопроєкти щодо врегулювання питання подвійного громадянства: 6368-д і 6369-д… Враховуючи тематику і особливо недавнє позбавлення громадянства двох депутатів Ради, дискусія буде гарячою, – написав він.
Нардеп нагадав, що законопроєкт 6368-д суттєво доповнює перелік підстав для втрати та набуття громадянства України, який передбачає певну лібералізацію інституту подвійного/множинного громадянства.
Проєкт закону також посилює механізм позбавлення громадянства. У документі підставами для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта.
Законопроєкт №6369-д полягає у запровадженні для претендентів на виконання функції держави обов’язкового декларування іноземного громадянства.
Він також передбачає порядок звільнення таких осіб при виявленні “незадекларованого” громадянства та заборону для осіб із громадянством країни-агресора обіймати зазначені посади.
Джерело: Ярослав Железняк