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Факти / Україна / Суспільство

До -5 градусів: в Україні очікуються перші заморозки

Валентина Летяк, редакторка стрічки
заморозки_осінь_холод
Фото: Depositphotos

Осінь тільки почалася, проте уже в наступні три дні в Україні очікуються перші заморозки.

У ДСНС попереджають, що вночі 6-8 вересня скрізь, окрім Закарпаття та південних регіонів, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -5 градусів – це I рівень небезпечності (жовтий).

У ці дні у північно-східних та східних областях у повітрі 0, -3 (II рівень небезпечності – помаранчевий).

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У Київській області з 6 до 8 вересня в нічну пору доби на поверхні ґрунту також заморозки 0, -5.

Раніше синоптики Укргідрометцентру попереджали про похолодання на початку вересня в Україні, температура повітря знизиться на 3-7 градусів.

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