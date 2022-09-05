Вересень, 05 в 12:10

На території України триває військовий стан, тому військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки.

Оскільки в Україні передбачене повторне вручення повістки, чоловіки можуть отримати документ вдруге.

У яких випадках чоловіки можуть отримати повторну повістку на службу – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Після покарання

Справа в тому, що в Україні передбачена відповідальність за неявку по виклику до територіального центру комплектування у призначений час.

Чоловікам, які отримали повістку, але не з’явилися до військкомату, загрожує відповідальність у вигляді штрафу 3 400-5 100 грн з подальшим доставлянням особи до ТЦК.

Стаття 336 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, ухилянтам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

– Проте навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов’язаного від мобілізації, – каже юрист.

Тобто, навіть якщо чоловік відбув покарання за ухилення від призову на військову службу, він все одно може отримати повістку повторно.

Якщо особа не отримала першу повістку

Якщо за певних причин представники військкомату не змогли віддати повістку військовозобов’язаному, документ можуть направити повторно для вручення.

– Повторні повістки можуть надсилатися, якщо особа за певних обставин її не отримала. Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК, аби з’ясувати придатність до служби, – зазначив юрист.

До речі, повторну повістку можуть вручити й на вулиці.

Оскільки в Україні не існує єдиного реєстру з інформацією щодо військового обліку, можуть траплятися випадки, коли чоловік отримає повторну повістку на блокпості, на роботі чи навчанні.

Після розпорядження

Відомо, що в Україні є чотири види повісток – для уточнення облікових даних, для проходження ВЛК, на призов до армії та мобілізаційне розпорядження.

Саме останній випадок передбачає відправлення особи на службу під час воєнного стану.

У цьому випадку, особа отримує навіть не другу, а четверту повістку. Тобто цей процес відбувається поступово.

Спершу приходить повістка для уточнення даних особи, потім – проходження медкомісії.

Лише потім особа може отримати повістку-мобілізаційне розпорядження, у якій буде повідомлено місце та дату, куди військовозобов’язаний повинен з’явитися для відправки на службу.

Після закінчення терміну відстрочки

Із введенням воєнного стану та оголошенням загальної мобілізації в Україні чимало підприємств усвідомили необхідність збереження власного персоналу на робочих місцях.

Така можливість гарантована законом і передбачає, що окремі підприємства можуть забронювати певних працівників на строк до шести місяців, які не будуть мобілізовані та зможуть продовжити роботу.

Відповідно, після закінчення терміну бронювання працівникам можуть приходити повістки на службу.

Така ж ситуація стосується й тих, хто має відстрочку від служби за станом здоров’я.

Тобто усі військовозобов’язані чоловіки, які за будь-яких причин мають відстрочку від призову, можуть отримати повторні повістки після закінчення терміну.