Підготовка до зими: список речей, які повинні бути у кожному будинку

Вересень, 05 в 13:47

Українська влада вже неодноразово натякала, що зима цьогоріч буде вкрай важкою. Тому українцям варто вже зараз починати запасатися необхідними речами, які допоможуть зігрітися під час холодів.

Що повинно бути у кожному будинку восени та взимку 2022 року – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Підготовка

Щоби взимку не мати проблем з системою опалення, слід ретельно перевірити надійність труб. Звертайте увагу на їх цілісність, герметичність, надійність з’єднання тощо.

Зараз дивляться

Таку процедуру краще проводити з експертом. Можливо, перед запуском опалення вам знадобиться замінити труби чи радіатори.

Також варто перевірити свої пластикові вікна та поставити їх на зимовий режим. Зимовий режим забезпечує кращі енергозбережні показники вікон при низьких температурах за рахунок більшої щільності примикання рами вікна до його стулки.

Українцям варто бути готовими до будь-яких неприємних ситуацій, наприклад, може зникнути централізоване опалення або вимкнеться котел через відсутність подачі газу.

У такій ситуації вас врятує електрика. Тому потрібно вже зараз перевірте проводку, розетки, щитки та розподільні коробки в під’їзді.

Що має бути у кожному будинку

Запасатися продуктами та необхідними речами, які врятують вас під час холодів, варто вже зараз.

Продукти

Бакалія. Хоч сьогоднішні ціни на крупи не найприємніші, все ж варто зробити запас рослинної олії, круп, макаронів, цукру і борошна.

Також закупіть чай, каву, сухе молоко тощо.

Консервація. Зробіть собі чимало заготовок огірків, помідорів, варення, різноманітних салатів.

Саме традиційна консервація може довго зберігатись і в потрібний час стане прекрасним доповненням до будь-якої трапези.

Не варто забувати й про магазинні консерви. Купіть у супермаркеті кілька м’ясних та рибних консервів, паштет, тушкованку тощо. Оскільки вони здатні довго простояти, запасатися ними дуже вигідно, крім того, вони не потребують особливого приготування.

Овочі. Якщо у вас є свій город і ви можете запастися різноманітними овочами – це прекрасно.

Підготуйте запас картоплі, моркви, цибулі, часнику, буряка, квасолі тощо. Зберігати овочі можна на балконі, у погребі чи льоху, в гаражі тощо.

Швидке харчування. Навіть якщо ви не прихильник такої їжі, все ж варто купити кілька пачок макаронів, картоплі та супів швидкого приготування.

Вода. Не забудьте й про неї. Якщо у вас є доступ до колонки чи криниці – це прекрасно, якщо ж ні – купіть в магазині кілька бутилів з водою та поставте про запас.

Додатково. До запасів також варто додати різноманітні снеки, сухофрукти, горіхи тощо. Ви можете купити усе, що любите, головне – щоби ці продукти могли довго зберігатися.

Не забудьте й про домашніх улюбленців. Якщо маєте можливість, закупіть кілька пачок сухого корму для своїх тварин.

Ліки

Перевірте свою домашню аптечку та докупіть необхідні медикаменти. В домі обов’язково повинні бути противірусні, знеболювальні, протиалергічні, заспокійливі, засобами від проблем зі шлунком, серцеві засоби тощо.

Також у вас повинні бути зеленка (або йод), перекис водню, бинти. А ще варто купити кілька грілок.

Якщо у членів вашої родини є хронічні захворювання, подбайте про ліки для них.

Побутові речі

Не варто забувати й про побутові потреби. Обов’язково купіть свічки, сірники, ліхтарі, батарейки та лампочки.

Також у будинку повинні бути пакети для сміття, речі для приготування їжі (фольга, пергамент, поліетиленова плівка).

Купіть собі кілька павербанків зі швидкою зарядкою. Вони знадобляться у разі відключення електроенергії.

У кожному будинку має бути електрочайник, сухий спирт, електроплита. Якщо газ буде відсутній, ці предмети допоможуть вам приготувати їжу.

Побутова хімія. Запасіться мінімальним набором найнеобхідніших засобів побутової хімії, яким ви користуєтеся постійно.

У вас має лежати запас побутової хімії з розрахунком на місяць.

Речі для утеплення

Утепліть оселю. Щоби не мерзнути взимку, купіть додому електричний обігрівач. Наприклад, кондиціонер або електричний конвектор.

Також варто звернути увагу на рівень утеплення будинку. Утеплення фасадів вашої оселі дасть змогу втримати тепло.

Для утеплення будинків використовують мінеральну вату, пінополістирол та інші будівельні матеріали для теплоізоляції. Вони забезпечують морозостійкість стін. Тому вашій оселі будуть не страшні низькі температури за вікном.

Теплий одяг. Не забувайте про правильний домашній одяг – вовняні шкарпетки, махрові халати, теплі светри, штани та тапочки.

У будинку також мають бути кілька теплих ковдр.

Кілька додаткових рекомендацій, як зберегти тепло: