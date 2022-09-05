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Факти / Україна / Суспільство

Світ хоче втомитися, але це справа виживання: Зеленська про світову підтримку України у війні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олена Зеленська
Фото: Офіс президента

Світова підтримка в умовах повномасштабної війни для України дуже важлива і це є справою виживання.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю британській службі BBC.

– Я можу сказати, що ця допомога не просто необхідна, це справа виживання. Так дійсно, зараз чутно і відчувається, що світ хоче втомитися. Я не можу сказати, що він вже втомився, але такі наративи існують. Толерувати війну, забувати війну, не хотіти про неї чути – це означає забути про загальнолюдські цінності, забути про свою безпеку передусім, – заявила перша леді країни.

Також в інтерв’ю вона нагадала про основну причину наслідків війни.

Зараз дивляться

– Дорожчають енергоносії, дорожчає життя людей на Заході, але ми хочемо, щоб люди розуміли, що це не через те, що нас підтримує Захід, а через дії Росії. Про наслідки дуже важко зараз думати, – говорить Зеленська.

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Джерело: ВВС
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