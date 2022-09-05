Вересень, 05 в 14:33

Чоловіки-студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі в іноземному виші, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, мають право на виїзд за кордон.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Щоб виїхати за кордон на навчання, потрібно мати:

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1. Студентський квиток чи студентську візу;

2. Перекладені та нотаріально засвідчені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші;

3. Військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову та довідку видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон.

Раніше Факти ICTV розповідали, як перевірити, чи є заборона на виїзд з України.

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Нагадаємо, що народний депутат України віл фракції Слуга народу Юлія Гришина заявила, що попри відстрочку від призову до лав ЗСУ, українські студенти не зможуть виїхати за кордон.

За її словами, єдиний виняток – ті, хто навчається в іноземних вишах. Крім того, найближчим часом призов в Україні мине студентів, які навчається на денній або дуальній формах освіти.