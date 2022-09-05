Вересень, 05 в 8:12

23 березня Володимир Зеленський повідомив про створення сайту help.gov.ua, за допомогою якого кожен охочий може надати гуманітарну допомогу українцям. На сайті можна дізнатися, як придбати, відправити й кому адресувати гуманітарний вантаж.

Своєю чергою Мінсоцполітики розподіляє допомогу та направляє по областях України. Як отримати гуманітарну допомогу від Державного порталу – дізнавалися Факти ICTV.

Як отримати допомогу

Згідно із Законом України Про гуманітарну допомогу та Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвердженим постановою Кабінету міністрів України, Мінсоцполітики здійснює координацію гуманітарною допомогою.

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Відповідно, гуманітарні вантажі формуються та відправляються по всій Україні отримувачам гуманітарної допомоги.

Отримувачі гумдопомоги – юридичні особи, які зареєстровані в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги:

підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи;

благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України Про благодійну діяльність та благодійні організації;

громадські організації осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації;

релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України Про свободу совісті та релігійні організації;

реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності.

Отримувачі гуманітарної допомоги формують план розподілу допомоги між людьми, які цього потребують.

Щоб отримати допомогу, вам необхідно звернутися до одного з отримувачів гумдопомоги у своєму місті чи області.

Яка допомога передбачається

Міністерство соціальної політики використовуватиме гуманітарні вантажі, які надходять з усього світу, для підтримки громадян України, які найбільше постраждали від війни. Державна гуманітарна допомога передбачає: